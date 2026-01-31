  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

JOH revela petición que le hicieron cuando fue extraditado que relaciona a “El Perro Amarillo”

Juan Orlando Hernández confesó la directriz que llegó desde Casa Presidencial previo a su extradición a EE UU

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 15:52
JOH revela petición que le hicieron cuando fue extraditado que relaciona a “El Perro Amarillo”
1 de 10

Juan Orlando Hernández reveló la petición que le hicieron cuando fue extraditado y que relaciona al periodista “El Perro Amarillo”. A su vez, adujo que quisieron hacerle un atentado cuando fue presidente que no había contado.

Foto: El Heraldo
JOH revela petición que le hicieron cuando fue extraditado que relaciona a “El Perro Amarillo”
2 de 10

Hernández Alvarado dio una entrevista al medio hondureño DTV de Lempira e hizo una confesión sobre el momento cuando fue extraditado.

Foto: Cortesía redes
JOH revela petición que le hicieron cuando fue extraditado que relaciona a “El Perro Amarillo”
3 de 10

Juan Orlando Hernández contó que cuando fue capturado previo a ser extraditado, lo abordó el exministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y le hizo una petición que provenía desde Casa Presidencial.

Foto: Cortesía redes
JOH revela petición que le hicieron cuando fue extraditado que relaciona a “El Perro Amarillo”
4 de 10

El expresidente detalló que le trasladaron una petición desde Casa de Gobierno para que brindara una entrevista exclusiva a “El Perro Amarillo”.

Foto: Archivo El Heraldo
JOH revela petición que le hicieron cuando fue extraditado que relaciona a “El Perro Amarillo”
5 de 10

“El exministro de Seguridad me pidió que le aceptara una entrevista a 'El Perro Amarillo' y yo le dije que a cuenta de qué porque había más medios que querían entrevistarme...”

 Foto: Cortesía redes
JOH revela petición que le hicieron cuando fue extraditado que relaciona a “El Perro Amarillo”
6 de 10

Añadió: “Yo le dije al exministro que cuántas personas no quería entrevistarse o verme, pero ustedes no lo permiten, ajá, pero quieren que le dé una entrevista a 'El Perro Amarillo' y del cual yo tengo una valoración”.

 Foto: Cortesía redes
JOH revela petición que le hicieron cuando fue extraditado que relaciona a “El Perro Amarillo”
7 de 10

Siguió: “Es de lo peor en términos del periodismo, pero como era una petición de Casa Presidencial el exministro me dijo que tenía que hacerlo y al final le dije que no la iba a dar”.

Foto: Cortesía redes
JOH revela petición que le hicieron cuando fue extraditado que relaciona a “El Perro Amarillo”
8 de 10

JOH contó que también quisieron hacerle un atentado: “Si un septiembre estaban listo para derribar el helicóptero en el que yo iba a llegar a Gracias a Villa Verde, pero eso no lo dijeron los fiscales”, dijo.

Foto: Cortesía redes
JOH revela petición que le hicieron cuando fue extraditado que relaciona a “El Perro Amarillo”
9 de 10

Hernández dijo que quiere regresar a Honduras y pasar sus últimos días de vida junto a su esposa e hijos en Gracias, Lempira.

Foto: Cortesía redes
JOH revela petición que le hicieron cuando fue extraditado que relaciona a “El Perro Amarillo”
10 de 10

El 28 de noviembre de 2025 se dio el anuncio del indulto a Juan Orlando Hernández por parte de Donald Trump. En la entrevista al medio DTV reafirmó que regresará a Honduras, pero no brindó fecha de retorno.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos