JOH revela petición que le hicieron cuando fue extraditado que relaciona a “El Perro Amarillo”

Juan Orlando Hernández reveló la petición que le hicieron cuando fue extraditado y que relaciona al periodista “El Perro Amarillo”. A su vez, adujo que quisieron hacerle un atentado cuando fue presidente que no había contado.
Hernández Alvarado dio una entrevista al medio hondureño DTV de Lempira e hizo una confesión sobre el momento cuando fue extraditado.
Juan Orlando Hernández contó que cuando fue capturado previo a ser extraditado, lo abordó el exministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y le hizo una petición que provenía desde Casa Presidencial.
El expresidente detalló que le trasladaron una petición desde Casa de Gobierno para que brindara una entrevista exclusiva a “El Perro Amarillo”.
“El exministro de Seguridad me pidió que le aceptara una entrevista a 'El Perro Amarillo' y yo le dije que a cuenta de qué porque había más medios que querían entrevistarme...”
Añadió: “Yo le dije al exministro que cuántas personas no quería entrevistarse o verme, pero ustedes no lo permiten, ajá, pero quieren que le dé una entrevista a 'El Perro Amarillo' y del cual yo tengo una valoración”.
Siguió: “Es de lo peor en términos del periodismo, pero como era una petición de Casa Presidencial el exministro me dijo que tenía que hacerlo y al final le dije que no la iba a dar”.
JOH contó que también quisieron hacerle un atentado: “Si un septiembre estaban listo para derribar el helicóptero en el que yo iba a llegar a Gracias a Villa Verde, pero eso no lo dijeron los fiscales”, dijo.
Hernández dijo que quiere regresar a Honduras y pasar sus últimos días de vida junto a su esposa e hijos en Gracias, Lempira.
El 28 de noviembre de 2025 se dio el anuncio del indulto a Juan Orlando Hernández por parte de Donald Trump. En la entrevista al medio DTV reafirmó que regresará a Honduras, pero no brindó fecha de retorno.