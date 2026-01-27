Así fueron las últimas horas de Xiomara Castro como presidenta de Honduras

¿Cómo fueron las últimas horas de Xiomara Castro como presidenta de Honduras? ¿Qué hizo? Te contamos a detalle cómo fueron los últimos momentos de Castro Sarmiento al mando del gobierno hondureño.
A eso de las 6:00 p.m. se movilizó de Casa Presidencial al Estadio Nacional de Tegucigalpa donde inauguró ciertas obras en el recinto capitalino.
En el recinto capitalino fue acompañado por diputados y funcionarios de su gabinete, ahí deseó suerte a Nasry Asfura y dijo que esperan que Honduras siga creciendo. Posteriormente regresó a Casa de Gobierno.
En Casa Presidencial recorrió los salones y pasillos, un momento especial que vivió fue en uno de los salones de retratos de presidentes donde su pintura se colocó al lado de la del expresidente Manuel Zelaya.
Uno de sus nietos le entregó un dibujo el cual decía que ella era la mejor presidente, esto mientras recorría los pasillos y se despedía de las personas.
Castró firmó unos últimos documentos, entre ellos los nombramientos de Enrique Reina y Sarahí Cerna como director del Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE) y directora del Banco Central de Honduras (BCH).
El excanciller Reina visitó a la expresidenta, quien pasó sus últimas horas en el despacho presidencial y despidiéndose de las personas que laboran en Casa de Gobierno.
En redes sociales se viralizaron videos donde ella visitó el salón de retratos presidencial donde ahora está su cuadro.
Castro fue acompañada por su hijo, Héctor Zelaya, y sus nietos mientras decía adiós a la que fue su hogar en los últimos cuatro años,
Así lució Casa de Gobierno la noche del 26 de enero mientras Xiomara Castro se despedía de su mandato, siendo la primera mujer presidenta en la historia de Honduras. Ella salió al filo de la medianoche.