Masivos cortes de energía eléctrica programados para este martes 17 de marzo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 100 barrios y colonias permanecerán sin energía eléctrica este martes 17 de marzo en Honduras.
Una masiva lista de cortes anunció la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para este martes.
Los racionamientos contemplan mejoras en el sistema y trabajos de mantenimiento, por lo que se pide a la población tomar las medidas necesarias. La Ceiba y otras zonas del norte serán las más afectadas.
Distrito Central de 10:30 a. m. a 4:00 p. m.
Aeropuerto Toncontín, COCESNA, parte de col. 15 de Septiembre, parte de col. América, Altos de la col. América, Supermercado La Colonia #2, col. San Luis, Camosa, diario La Tribuna, La Mundial, Comercial Laeisz, col. Rivas y zonas aledañas.
Municipio de Manto de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Municipio de Manto, municipio de Silca, municipio de Salamá, municipio de Jano, municipio de Guata, municipio del Rosario, municipio de Yocón, municipio de La Unión, municipio de Mangulile y zonas aledañas.
Peña Blanca de 7:50 a. m. a 1:50 p. m.
Centro Educacional Adventista (CEA), El Cielito, La Quebradita, Bijao, Kelepa, Cedral, Las Vegas, barrio San Juan, Las Flores del Bijao, Los Laureles, Unión Suyapa, Nueva Esperanza, San José de los Andes, Los Coquitos, Las Marías, El Suace, El Novillo, Buenos Aires, El Cielito, La Quebradita, American Pacific (AMPAC).
San Rosa de 8:20 a. m. a 2:20 p. m.
Municipio de Lepaera, Lempira: casco urbano de Lepaera y las aldeas Arenales, El Ocotillo, Buenos Aires, Cementera, Consolación, El Aguacatal, El Barrio, El Carmen, El Chagüite, El Rosario, La Estancia, Gualán, Jagua, La Laguna del Pedernal, La Libertad, La Lima, Tejeras, Loma Alta, Santa Rita, Plan del Roble, Tierra Colorada, Plan Grande, El Belloto, Yuena, Yuenita, Cerritos I y II y los caseríos cercanos.
Municipio de Las Flores, Lempira: aldeas Guanas, La Asomada y caseríos cercanos.
Choloma de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Col. Los Castaños, Demahsa (Maseca), col. Santa Lucía, col. Monte de Sinaí, Parque Industrial Las Flores, col. 25 de Marzo, barrio Suyapa.
Chiripa, Tocoa de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
El Progreso, Tela, El Negrito de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Aldea Las Delicias, aldea Toyos, aldea La 34, aldea El Naranjo, aldea El Aguacate, aldea El Portillo Delicias, Pajuiles Procón, Zoilabé, Santiago, Las Eses, Las Metalías, aldea Planes.
Aldea Guaymon, aldea González Maldonado, centro turístico Tío Dolmo #2, aldea Pooler, restaurante Valle Encantado, aldea La Colorada, restaurante Tío Dolmo, Palcasa, aldea El Castaño, aldea Guaymitas, aldea Las Delicias del Jute, aldea La 40, aldea La 28, aldea La 29, aldea Miller, aldea San José del Cayo, aldea El Coco, viveros de Hondupalma, aldea La 36, aldea San Antonio, oficinas de Hondupalma, col. El Cristal, col. Lempira, aldea La 37, aldea Bellavista, aldea La 35, aldea Ciudad Guaymas, Santa Inés, aldea La 39, aldea Los Catrachos, aldea Batán, aldea Cebú, aldea Estéreo de Indio, aldea La Compuerta, aldea Pajuiles, aldea El Guay, aldea Urraco Pueblo, campo Cobahsa, aldea Mocúla, aldea Birichichi, aldea Esfuerzos de Jesús, campo Paloma, aldea Pavón 1 y 2, aldea Veracruz, aldea Las Chumbas, aldea La Fragua, aldea Mezapa, aldea Los Laureles, aldea Las Tomasas, aldea Toloa, aldea Treinta y Dos y Medio, sector sur de Villa Franca, aldea Veracruz.
La Ceiba de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Col. Los Bomberos, res. Atlante, col. Los Fuertes, col. Buenos Aires, Unicath (Universidad Católica de Honduras), col. Miraflores, res. Las Colinas, Lomas de Buenos Aires, col. Merrén, col. Melgar #2, col. Villa H, col. San Juanes, bo. Mejía, col. Bantral, bo. Independencia, col. Los Portales, bo. Solares Nuevos, ave. Morazán desde centro comercial Uniplaza hasta la funeraria San José, bulevar 15 de Septiembre desde cementerio bo. Mejía hasta esquina de Banco Central, ave. La República desde Casa Rafael hasta el parque central.
Col. Dantoni, col. Edén, col. Sitrafa, col. Sitramedys, col. La Portuaria, hospital Atlántida (nuevo), hospital Suizo Hondureño, col. Sitramacsa, col. Piñanza, col. Hondutel, col. Esquipulas, col. Miramar, col. La Culata, col. Villa Real, col. Los Locutores, col. Alambra, col. Sutrafco, Policía Nacional de Tránsito, col. El Dorado, Infop, mercado San José, UTH, plantel ENEE, col. Los Maestros, Energua, calle 8 desde zona Mazapán hasta Banco de Occidente, ave. La República desde Hotel París hasta centro penal, ave. San Isidro desde Burger King hasta muelle fiscal, hotel Art Deco bo. Inglés, bo. Higuerito, calle desde el centro penal hasta colegio San Isidro, hospital Euro-Honduras, hospital Centro Médico.
Col. Villa Linda, col. Los Pinos, col. Satélite, col. Las Vegas, bo. Danto, col. Melgar #2, col. Gonzalo Rivera, Villas Catleen, Danto Arriba, bombas SANAA, col. La Esperanza, col. Yesenia Castillo, col. Dantillo, col. Villas del Carmen, col. Las Delicias, col. San Juanes, col. San Martín, col. Las Flores, col. La Ponce, col. Monte Cristo, col. Ramón Leva (Barranco Chele), res. San Gabriel, Leyde, col. Palmira, res. Quinta San Fernando, col. Casa Blanca, col. Villa Santa Lucía, CRILA, col. Bajos de Palmira, col. Trejo, col. Universidad, col. Los Fotógrafos, col. Vista al Mar, col. El Búfalo, col. Gracias a Dios, col. Menonita, col. 26 de Junio, col. Lomas de Palmira, iglesia Gran Comisión, col. Rodas, col. Armenia Bonito, CURLA, aldea Armenia Bonito, col. Marisol 1 y 2, Villa Romana, col. Vista Palmira, col. Sitraleide, col. Nueva Era, aeropuerto internacional Golosón, col. Roberto Padilla, col. Miramontes, col. 15 de Septiembre, col. Club de Leones, col. El Confite, col. Irías Navas, col. Villa Olímpica, col. Carril del 7, col. Carril del 8, col. Xochimilco, col. Municipal, col. Bonitillo, col. Rivera del Caribe, col. Cerrato, col. 1.º de Mayo.
Ramal Escuela Palmeras, col. San Isidro, col. Alameda, col. Los Laureles, Cervecería Hondureña, col. Casa Blanca, col. Los Bomberos, col. Nueva Esperanza, cuenca río Cangrejal (aldea El Naranjo, Las Mangas, aldea El Pital, aldea Río Viejo, aldea Yaruca, aldea Las Vegas, aldea Toncontín, aldea Urraco), col. Lempira, col. Herrero, col. San Judas, col. Azcona, col. Margie Dip, col. San José, col. Murcia, col. La Margarita, col. Suyapa, col. Canelas, Altos de Las Canelas, col. Las Mercedes, Plaza Premier, col. El Toronjal 1 y 2, Mall Mega Plaza, Plaza Premier Toronjal, Diunsa, hospital Vicente D’Antoni, carretera CA-13 desde gasolinera Texaco Cangrejal hasta hotel Emperador.
Col. Villa del Este, col. Santander, col. Villa Hermosa, col. Magnolia, col. La Pizzatty (sur), col. Riviera, col. Las Acacias (oeste), col. Panayotty, hospital Oken’s, col. Bella Vista, col. Carmen Elena, col. El Sauce, bo. Alvarado, bo. La Merced (oeste), bo. Imán (oeste), bo. Potreritos, ave. 14 de Julio desde Plaza Las Banderas hasta mercado San Isidro, ave. San Isidro desde Maxi Despensa hasta escuela Morazán, hospital Medicentro.
Col. El Manantial, col. Pizzatty (norte), col. Las Acacias (este), col. Irías, col. Kawas (oeste), col. Sierra Piña, bo. San Miguel, col. Zelaya, bo. Alvarado (este), col. El Naranjal, Credia, bo. La Merced (este), bo. Imán (este), col. Saúl Guardado, bo. La Gloria, estadio Ceibeño, bo. La Julia, col. Sarmiento, col. Pineda, bo. Los Luchadores, col. Los Cedros, bo. La Isla, bo. La Barra, Zona Viva.
La Ceiba, El Porvenir, San Francisco, Esparta, La Masica de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Col. López Bonito, res. Pico Bonito, col. Alemán Bendeck, col. Mitch, col. Narciso Hernández, col. 9 de Septiembre, col. 13 de Abril, col. Elisia, municipio de El Porvenir, aldea Montevideo, aldea Burgos, aldea El Pino (desde gasolinera hacia La Ceiba), aldea El Pino (desde gasolinera hacia Tela), aldea Caracas, aldea La Unión, aldea Monte Pobre, aldea El Bambú, aldea Cáceres, aldea El Gancho, aldea Orotina, aldea Saladito, aldea Camelias, aldea El Chorizo, municipio de San Francisco, col. Hyde, escuela JFK, aldea San Francisco Viejo, aldea La Frutera, 4.º Batallón de Infantería, aldea Santa Ana, Caicesa, aldea El Naranjal, municipio de La Masica, aldea La Cumbre, col. Alemana, Pozo Sarco, Río Cuero, aldea Monte Negro, aldea Trípoli, col. Los Indios, aldea Punta de Rieles, El Embarcadero, aldea Tierra Firme, aldea San Antonio, aldea Agua Caliente, aldea El Oro, aldea San Juan Benque, res. Villa Real, San Juan Pueblo, hidroeléctrica Los Laureles, hidroeléctrica Contempo, col. Brisas de América, aldea Siempre Viva, aldea Lombardía, aldea Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata de Guineo, La Libertad, aldea El Suspiro, aldea Los Cerritos, aldea San José, La Guadalupe, La Ensenada, municipio de Esparta.
La Ceiba, Jutiapa, Balfate de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Col. El Roble, col. Los Doctores, res. Villa Mayte, res. Quinta Los Laureles, res. Monte Carlo, res. Monte Real, res. Monte Verde, res. Los Olivos, res. Andalucía, res. La Villa, res. La Gloria, res. San Jorge, aldea Satuyé, res. Vistas de Satuyé, Boca Vieja, aldea Perú, res. Lomas del Perú, Rancho Lima, res. La Colonia, aldea Río María, aldea Piedra Pintada, aldea Corozal, Villa Nuria, res. La Ensenada, aldea Cuyamel, res. Villa Corinto, aldea Sambo Creek, aldea Granadita, aldea Roma, aldea Salitrán, Quebrada Grande, aldea Agua Dulce, aldea Cacao, municipio de Jutiapa, aldea Nueva Armenia, aldea Aguacate Línea 2, aldea Belaire, aldea Cefalú, aldea California, aldea Piedras Amarillas, aldea La Masica, aldea Entelina, aldea Tómala, aldea Los Olanchitos, aldea Corralitos, aldea Santa Fe, aldea Cantor, aldea Ilamapa, aldea Aguacate Línea, aldea Papaloteca, aldea La Bomba, aldea El Diamante, aldea Venus, aldea Nicaragua, aldea Lis Lis, aldea Balfate, aldea Río Esteban, aldea Río Coco, aldea Limeras, aldea Las Crucitas, El Carbón, aldea Lucinda, hotel Palma Real, generador La Gloria, hospital Loma de Luz.
Olanchito, Olancho, municipio de Arenal de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Coyoles Central, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2, Trojas 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, aldea Calpules, aldea Trojes, Campo Rojo, Campo Rojo Nuevo, colonia Guadalupe.
Olanchito, Olancho de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Olanchito (colonias y barrios): Bo. El Centro, col. Rosales, El Bíblico, Dionisio, Los Ángeles, San Jorge, Murillo, Brisas de Uchapa, 25 de Noviembre, Valle Fresco, Bo. La Estación, col. Bella Vista, Ponce, Guillermo, San Luis, 21 de Noviembre, 15 de Septiembre, 8 de Febrero, Rosa Luque, Sitrabarimasa, 24 de Mayo, Mejía, Libertad, Reparto, Jacobo V. Cárcamo, Betania, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Joaquín Reyes, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Monte Fresco, Miraflores, Satélite, Jagüas Abajo y Arriba, Bo. Arriba, El Triángulo, Marco Tulio, La Torre, Bo. Abajo, Miranda Quezada, Hospital Aníbal Murillo Escobar.
Olanchito (aldeas): Sutrasfco, Agalteca, Sabanetas, Potrerillo, Las Minas, Aguán, El Ocote, Calpules, Teguajinal, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca, Sitraproadasa, Bálsamo Oriental, El Agricultor, Brisas de Monga, 12 de Diciembre, Crucete Oriental, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas, 21 de Abril, Sabanas de Ceibita.
Olancho (aldeas): La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal, Ciudad Vieja, Puerto Escondido, Caicesa, El Puente, Empacadoras Barimasa, El Cinco.
Sabá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
abá (colonias y barrios): Bo. Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, col. Alemán, Brisas de Monga, Centro de Sabá, col. La Castellana, Cholomeña, col. Suiza, col. Las Palmas, col. Palma Real, col. Pradera I, II, III y IV, col. La Standar, col. Bella Vista, col. Hábitat, Bo. Colombia, Monte Fresco, Coop. Sabá.
Sabá (aldeas): Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Paguales, Santa Ana, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo, Standar Fruit Co. (empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia).
Tocoa (aldeas): Luzón Palmeras, Tiburones, Paguales, Barranco Chele, Prieta, Lérida, Chiripa, Cuaca, Isletas, Standar Fruit Co. (empacadoras, Guanacaste, La Paz y Santa Inés).
Sabá, Sonaguera, Tocoa de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Sonaguera (colonias y barrios): Escano, Los Sureños, Los Mangos, Los Maestros, Bo. Las Flores, Los Montillos, Bo. Arriba, El Centro, Bo. Cotacol, Bo. Monte Fresco, Los Laureles, Los Castaños, Col. 25 de Septiembre, Bo. Abajo, Col. Morazán, Col. Wilfredo Ortíz, Bo. San Martín, Col. Porvenir.
Sonaguera (aldeas): Carrioles, Sabana de Útila, Juan Lázaro, Útila, El Tapón, Col. 21 de Noviembre, La Curva, La Pita, La Jigua, Las Piñas, Río de Piedra, Quebrada de Arena, Guayabal, Cuyulapa, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Bella Vista, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Parmas, Nueva Sinaí, Agua Caliente, Col. 3 de Mayo, Holanda Linda, Punta de Rieles, Masicales, Río Arriba, Monte de Abajo, Chacalapa, La Atascosa, Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga, Rigores, El Chorro, Aldea de Faust, Irineo, Limón, La Hilaria, El Jazmín, Lorencito, Las Pilas, La Danta, Los Ángeles, La Brea, Río Arriba, Descombro, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces, Lanza.
Tocoa de 8:00 am a 4:00 p. m.
Tocoa (barrios y colonias): Bo. El Centro, Bo. Abajo, Bo. Buenos Aires, El Edén, Colón, La Esperanza, Bo. Las Flores, La Brasavola, La Génesis, Bo. El Estadio, Bo. La Brisas, La Norteña, Bo. Manga Seca, Naciones Unidas, San Isidro, Col. Miraflores, La Jiret, La Génesis, Palmeras, Mall Megaplaza, Col. Toronjal, Los Doctores, Salomón Martínez 1 y 2, Fabio Ochoa, Aurora, Laureles, Alemán 2, Las Uvas, 18 de Septiembre, Hospital San Isidro, Bomberos, San Isidro, Los Pinos, La Ceiba, La Independencia, Los Laureles, La Lempira, Tamarindo, Manga Seca, La Occidental, El Pedregal, DIPPSA, Texaco Basha, Hospital Bajo Aguán (privado).
Tocoa (aldeas): Guapinol, La Concepción, Ceibita, La Bolsa, Hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, Cayo Campo, La Bolsa I y II, Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico), San José de Corrales, Quebrada de Arena, Salamá, El Barro, Juan Antonio, La Nueva Suyapa, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre, Res. Prado Verde.
Bonito Oriental, municipio de Limón de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Bonito Oriental, Trujillo, municipio de Santa Fe, municipio de Santa Rosa de Aguán.
Trujillo (barrios y colonias): Bo. El Centro, Río Negro, El Cerrito, Col. Eduardo Castillo, La Quinta, El Centro, Limonal, El Naranjal, Buenos Aires, Conventillo, La Bolsa, Miramar, 18 de Mayo, Cristales, Bo. San Martín, Col. Sixto Cacho, Col. Manuel Bonilla, Sector de la Playa, Col. 19 de Abril, Jericó, Col. Los Maestros, Capiro, Centro, Hospital Salvador Paredes, Centro Penitenciario.
Municipio de Santa Fe: San Antonio, Guadalupe, Playas de Mojaguay, Cunda, Hidroeléctrica Betulia, Betulia.
Tela, Arizona de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Tela, Arizona y Esparta, Atlántida. Morazán, Yoro: (L309 Sector Lean),Gasolinera Puma Venecia, Villas Elizabeth, Talleres de las Aldeas SOS,Col. Venecia, Col. Villas del Carmen, Col. El Edén, Bo. El Sauce, AldeaLancetilla, Bo. El Campo Elvir, Bo. Miramar, Bo. La Bolsa, Maxi Despensa,Hospital Viejo Tela Integrado, Col. Grandt, Bo. Hiland Creek (Sur), AldeaPiedras Gordas, Aldea Cedros, Aldea Cabeza de Indio, Bo. El Retiro, Bo. LaLaguna, Col. 15 de Septiembre, Rancho La Fortuna, Col. Las Lomas, Res.Florens, Col. Nuevo Amanecer, Aldea Km. 4, Col. Quebrada de Arena, AldeaEl Boquete, Aldea La Ensenada, Bo. Delicias (Triunfo de la Cruz), AldeaTriunfo de la Cruz, Res. Mar Bella, Aldea Km. 7, Aldea Km. 8, Aldea LasPalmas, Aldea San Martín, Aldea 3 de Mayo Cedros, Aldea Km. 12, Matas delAtlántico, Aldea La Leona, Aldea Hicaque, Aldea Planes de Hicaque, AldeaPlanes de Tiburón, Aldea Km. 16, Aldea Km. 17, Aldea Sisama, Aldea SanFrancisco de Saco, Aldea Tiburones, Col. Ayala, Aldea Coloradito,Municipio de Arizona, Col. San Alejo (Arizona), Col. Brisas de Lean(Arizona), Aldea Santa María, Aldea La Suiza, Desvío Lean (Lean haciaarriba), Aldea El Empalme, Aldea Hilamo Nuevo, Aldea Hilamito, AldeaHilamo Viejo, Aldea El Retiro, Aldea Mezapa, Col. El Edén (Mezapita), AldeaMezapita, Generador Semsa, Generador Mangungo, Generador Matarras,Col. Reyes (Mezapita), Col. Suyapa (Mezapita), Aldea El Astillero, AldeaMatarras, Aldea La Lomas, Aldea La Aurora, Aldea El Guayabo, Col. LaGuillen (San José de Texiguat), Aldea San José de Texiguat, Aldea La Bomba,Aldea Nueva Florida, Col. Satélite (Nueva Florida), Aldea La Unión SantaFe, Aldea Lempíra, Aldea La Concepción, Aldea Buena Vista, Aldea BuenaVista (El Barro), Aldea La Yusa, Aldea El Astillero (Fábrica de AceiteEmpacadora del Atlántico), Aldea El Coco, Aldea Las Piedras, Aldea SantaLucía, Aldea Mojimán, Aldea Cangelica Abajo y Cangelica Arriba, AldeaSan Juan Lempira, Aldea El Zapote, Aldea Las Delicias, Aldea Las Suyapas,Aldea Morazán, Aldea El Dorado (Desvío Lean hacia La Ceiba), Aldea RíoChiquito, Aldea Barranquía (Desvío Lean hacia abajo), Aldea El JazmínArriba y Jazmín Abajo, Aldea París de Lean, Aldea Flores de Lean, Aldea LasDelicias del Cacao, Aldea Ceibita Way, Aldea El Sitio, Aldea ColoradoBarra, Aldea Nueva Goo, Aldea Cayo Venado, Aldea Las Rositas, AldeaSombra Verde, Aldea Campo Nuevo, Aldea Wachipilín, Aldea La Tarraloza(Esparta), Aldea Agua Caliente. (L309 Sector San Alejo): Col. Ruth García,Col. Milenium Etapa II y III, Aldea Km. 4 Carretera a Tornabé, Indura BeachHotel and Resort, Aldea Puerto Arturo, Fondo Ganadero (Puerto Arturo), AldeaLa Esperanza, Proyecto Colprosumar, Aldea La Esperanza Santiago, Col. Canadá(La Esperanza), Aldea Nueva Esperanza, Aldea La Tarraloza (Tela), Aldea Km.7 (Sector San Alejo), Col. Buena Vista, Aldea El Junco, Col. Los Pinos (El Junco),Aldea El Guano, Aldea Km. 10, Km. 11, Km. 13, Aldea San Martín (El Jute),Aldea El Jute, Km. 14, Km. 15, Km. 16, Aldea El Milagro Etapa 1 y 2, Aldea ArenaBlanca, Aldea Cerritos, Aldea La Montañita, Aldea Citronela, Aldea La Ica,Aldea Buenos Aires, Col. Richard Wayfort, Aldea San Alejo, Aldea Uluita,Aldea Los Patos, Aldea Los Cocos, Aldea Uluita, Aldea Morejen, Aldea Agua Blanca,Aldea Peiman, Aldea La Fortuna, Aldea La Unión, Aldea Villa Franca, La Tusa (AguaChiquita), Aldea Agua Chiquita, Aldea Los Cerritos (Laguna de Los Micos).
Tela de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Hospital Tela Integrado, Zona Militar4 Batallón, Col. 19 de Julio, Col. Solidaridad, Res. Yamil, Res. Venecia,Urbanización Venecia, Res. Las Palmas I y II, Barrio Venecia, Aldeas SOS Infantiles,Col. Milenium Etapa I y II, Urbanización Andino, Bo. Las Brisas, Bo. La Curva,Res. Porto Bello, Bo. Buena Vista, Col. 15 de Enero, Col. Sitraterco, Col. Romero Larios,Col. Monte Fresco, Residencial Santa Isabel, Res. Zacapa, Col. San Alejo, Bo. El Paraíso,Col. 4 de Enero, Res. Pelicán, Col. Municipal, Col. Flores del Paraíso, Col. Murillo,Aldea Nuevo San Juan, Aldea San Juan, Villas San Juan del Mar, Villas Honduras Shores Plantation,Aldea Tornabé, Bo. Independencia, Hotel Villas Telamar Resort, Bo. Webarich, Bo. Water Tank,Bo. La Isla, Bo. Los Profesores, Bo. El Centro (Norte), Barrio El Centro (Sur), Bo. San Antonio,Bo. San José, Col. Ciudad Perdida, Bo. La Estación, Bo. Morazán, Bo. Suyapa, Bo. Buenos Aires,Col. Sitramedyhs, Bo. Lempira, Bo. Terencio Sierra, Col. Beatriz Thibaud, Bo. Hiland Creek (Norte).