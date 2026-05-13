El MP acusa a empleado del RNP de inscribir la defunción de un pandillero de la 18 que está vivo

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) sigue manteniendo firme la posición de que Julián Moisés Galo Maldonado colaboró con la Pandilla 18, en la comisión de los delitos de falsificación de documentos públicos y asociación para delinquir. El empleado del Registro Nacional de las Personas (RNP), Julián Galo, fue capturado el lunes 11 de mayo del presente año, en una operación encabezada por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), adscrito a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el objetivo de atacar el actuar delictivo de la Pandilla 18. Sobre Julián Moisés pendía una orden de captura, emitida por el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupación; arresto que fue ejecutado ese día por los agentes de la ATIC. Ese día de su captura, el hombre de 33 años de edad, aseguró: "Yo no pertenezco a ninguna pandilla. Yo trabajo para el Registro Nacional de las Personas, soy futbolista, no sé por qué me tienen detenido; pueden irme a buscar a la institución, estuve tres meses asignado (en la ventanilla) en la morgue".

Inscribió a un vivo como muerto

Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, sobre ese particular, enfatizó: "Específicamente, en contra de este exempleado del Registro Nacional de las Personas; a él se le acusa por los delitos de falsificación de documentos públicos y también por asociación para delinquir". Galindo especificó que se dio "a raíz de que la investigación por parte del CAT, determinó, que sin seguir los procedimientos que exige la inscripción de un acta de defunción y otro tipo de inscripciones dentro del Registro Nacional de las Personas, las omitió e inscribió un acta de defunción falsa de una persona que es un presunto líder de la estructura criminal Pandilla 18". Según las investigaciones de la ATIC, Galo Maldonado creó en la base de datos del RNP, la defunción del pandillero identificado como Jesús Armando Chévez Cruz; para hacer pasar a éste como si estuviera muerto, aunque en realidad está vivo.

"Se hicieron todos los procedimientos a fin de que pareciera que había sido enterrado en la ciudad de Choluteca. Se hicieron las investigaciones por parte del Centro Antipandillas Transnacional y se determinó que estaba inscrito en el libro de control de un cementerio en la ciudad de Choluteca, sin embargo, este entierro no se realizó, fue ficticio; y se inscribió en el Registro Nacional de las Personas", recalcó Jorge Galindo. Jesús Armando Chévez Cruz, es un cabecilla de la Pandilla 18 que se fugo en mayo de 2017 -hace nueve años- de la Penitenciaría Nacional de Támara, a quien la ATIC le achaca al menos 27 asesinatos. "Es por ello que se acusa y es parte de este proceso investigativo, esta persona que trabaja en Registro Nacional de las Personas e incluso se ha vinculado al tramitador que hizo las conexiones, a fin de que se hicieran estas inscripciones irregulares, sin seguir los procedimientos que ya exige el RNP", concluyó el portavoz.