"Al delincuente le va a caer todo el peso de la ley": Tomás Zambrano

Cortés, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reafirmó el respaldo del Poder Legislativo a las iniciativas promovidas por el Ejecutivo para combatir la extorsión y otros delitos que afectan a la población. Durante una visita a Choloma, Cortés, el titular del Legislativo destacó que la zona norte ha sido una de las más golpeadas por este fenómeno criminal, que afecta a diversos sectores productivos y de transporte. "Hemos venido a reafirmar el compromiso del gobierno con la colaboración del Congreso a las iniciativas del presidente Papi en los temas de seguridad. Choloma y el sector de aquí de la zona norte y sobre todo Cortés y esta ciudad de Choloma se ha visto duramente afectada con el tema de la extorsión", manifestó.

Zambrano señaló que distintos rubros han sufrido las consecuencias de este delito, por lo que ya se están implementando medidas orientadas a fortalecer el combate contra las estructuras criminales. "Diferentes rubros desde transporte, microempresas, taxis, negocios, todos los sectores han sido duramente golpeados por este tema y son decisiones que ya empezamos a tomar, reformas al código penal, la creación de una nueva agencia nacional contra el crimen que ya va a entrar en funciones; se le va a dotar del equipo, la tecnología y la logística necesaria", expresó. Asimismo, confirmó que el cierre de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y la creación de una nueva unidad especializada en la lucha contra la extorsión son buenas noticias para los hondureños. "Se cierra Dipampco porque tuvo muchos señalamientos y no tenía la credibilidad y confianza de la población hacia ellos y se está creando una nueva unidad de extorsión, personal capacitado, personal certificado, personal que la población va a retomar la confianza, va a retomar credibilidad y va a poderse acercar también a presentar las respectivas informaciones", afirmó.