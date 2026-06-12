Extienden por 24 horas más alerta verde en el litoral Caribe e Islas de la Bahía por oleaje alto

Islas de la Bahía, Honduras.- Ante las condiciones de oleaje alterado que continúan afectando algunas región del país, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió por 24 horas más la alerta verde para la línea costera del litoral Caribe y el departamento de Islas de la Bahía.

La medida entró en vigencia a partir de la 1:00 de la tarde de este viernes -12 de junio- y se mantendrá durante las próximas 24 horas, según el boletín emitido.

El resto de los departamentos del territorio nacional ya permanecen sin ningún nivel de alerta, luego de estar bajo alerta amarilla y verde.