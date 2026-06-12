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Extienden por 24 horas más alerta verde en el litoral Caribe e Islas de la Bahía por oleaje alto

Copeco pide tomar medidas de precaución en todas las actividades marítimas que se realizan en el Caribe hondureño, para prevenir incidentes

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 14:10
Extienden por 24 horas más alerta verde en el litoral Caribe e Islas de la Bahía por oleaje alto

Las autoridades piden mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la institución ylocales.

 Foto: Redes sociales

Islas de la Bahía, Honduras.- Ante las condiciones de oleaje alterado que continúan afectando algunas región del país, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió por 24 horas más la alerta verde para la línea costera del litoral Caribe y el departamento de Islas de la Bahía.

La medida entró en vigencia a partir de la 1:00 de la tarde de este viernes -12 de junio- y se mantendrá durante las próximas 24 horas, según el boletín emitido.

El resto de los departamentos del territorio nacional ya permanecen sin ningún nivel de alerta, luego de estar bajo alerta amarilla y verde.

Suman a Islas de la Bahía a la alerta verde en Honduras; ya son 12 departamentos

La alerta verde se mantiene para el departamento de Islas de la Bahía y la franja costera de los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el incremento en la altura del oleaje en el mar Caribe está asociado a la influencia de vientos sostenidos provenientes del sureste y este, que se desplazan desde el Caribe hacia la península de Yucatán.

Las autoridades señalaron que estas condiciones marítimas podrían representar riesgos para las actividades que se desarrollan en la zona costera como la pesca artesanal.

Copeco recomendó a la población y a las comunidades costeras vigilar de manera constante el comportamiento del mar, principalmente durante los períodos de marea alta.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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