Extienden por 24 horas más alerta verde en el litoral Caribe e Islas de la Bahía por oleaje alto

Islas de la Bahía, Honduras.- Ante las condiciones de oleaje alterado que continúan afectando algunas región del país, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió por 24 horas más la alerta verde para la línea costera del litoral Caribe y el departamento de Islas de la Bahía.
La medida entró en vigencia a partir de la 1:00 de la tarde de este viernes -12 de junio- y se mantendrá durante las próximas 24 horas, según el boletín emitido.
El resto de los departamentos del territorio nacional ya permanecen sin ningún nivel de alerta, luego de estar bajo alerta amarilla y verde.
La alerta verde se mantiene para el departamento de Islas de la Bahía y la franja costera de los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios.
De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el incremento en la altura del oleaje en el mar Caribe está asociado a la influencia de vientos sostenidos provenientes del sureste y este, que se desplazan desde el Caribe hacia la península de Yucatán.
Las autoridades señalaron que estas condiciones marítimas podrían representar riesgos para las actividades que se desarrollan en la zona costera como la pesca artesanal.
Copeco recomendó a la población y a las comunidades costeras vigilar de manera constante el comportamiento del mar, principalmente durante los períodos de marea alta.