Suman a Islas de la Bahía a la alerta verde en Honduras; ya son 12 departamentos

Tegucigalpa, Honduras.- Islas de la Bahía y 11 departamentos están bajo alerta verde tras el boletín compartido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), además de la línea costera del Litoral Caribe.

Los alerta entró en vigencia a partir de la 1:00 de la tarde de este jueves -11 de junio- y se mantendrá inicialmente por un período de 24 horas, sujeto a extensiones según los pronósticos meteorológicos.

Entre los departamentos bajo alerta verde están Copán, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y Valle.