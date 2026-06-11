Suman a Islas de la Bahía a la alerta verde en Honduras; ya son 12 departamentos

Tegucigalpa, Honduras.- Islas de la Bahía y 11 departamentos están bajo alerta verde tras el boletín compartido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), además de la línea costera del Litoral Caribe.
Los alerta entró en vigencia a partir de la 1:00 de la tarde de este jueves -11 de junio- y se mantendrá inicialmente por un período de 24 horas, sujeto a extensiones según los pronósticos meteorológicos.
Entre los departamentos bajo alerta verde están Copán, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y Valle.
Los remanentes de la depresión tropical Cristina continúan generando efectos en el territorio centroamericano, de acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Las autoridades meteorológicas explicaron que este fenómeno sigue influyendo en las condiciones del clima en Honduras, provocando lluvias en distintas zonas del país.
Entre las regiones más afectadas se encuentran el suroriente, oriente y occidente del territorio nacional, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad debido a la inestabilidad atmosférica.
Se registra oleaje alterado en el Caribe debido a vientos sostenidos del sureste y este que soplan desde el mar Caribe hacia la península de Yucatán.