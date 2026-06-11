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Suman a Islas de la Bahía a la alerta verde en Honduras; ya son 12 departamentos

Cenaos detalló que estas condiciones se mantienen como parte del sistema remanente que aún circula en la región, lo que incrementa la nubosidad y las lluvias intermitentes

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 18:05
Suman a Islas de la Bahía a la alerta verde en Honduras; ya son 12 departamentos

Las autoridades recomiendan precaución a la población que reside en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos, debido a la persistencia de las lluvias.

 Foto: Windy

Tegucigalpa, Honduras.- Islas de la Bahía y 11 departamentos están bajo alerta verde tras el boletín compartido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), además de la línea costera del Litoral Caribe.

Los alerta entró en vigencia a partir de la 1:00 de la tarde de este jueves -11 de junio- y se mantendrá inicialmente por un período de 24 horas, sujeto a extensiones según los pronósticos meteorológicos.

Entre los departamentos bajo alerta verde están Copán, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y Valle.

Lluvias y marejadas de la depresión Cristina dejan 150 familias afectadas en el sur de Honduras

Los remanentes de la depresión tropical Cristina continúan generando efectos en el territorio centroamericano, de acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Las autoridades meteorológicas explicaron que este fenómeno sigue influyendo en las condiciones del clima en Honduras, provocando lluvias en distintas zonas del país.

Depresión tropical Cristina seguirá dejando lluvias este 11 de junio: ¿En qué zonas?

Entre las regiones más afectadas se encuentran el suroriente, oriente y occidente del territorio nacional, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad debido a la inestabilidad atmosférica.

Se registra oleaje alterado en el Caribe debido a vientos sostenidos del sureste y este que soplan desde el mar Caribe hacia la península de Yucatán.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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