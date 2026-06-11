Lluvias y marejadas de la depresión Cristina dejan 150 familias afectadas en el sur de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 150 familias han resultado afectadas por lluvias y altas marejadas en Marcovia, Choluteca, provocadas por la depresión tropical Cristina. El alcalde del municipio de Marcovia, Nahún Cálix, dio a conocer que además de eso, se suman alrededor de tres mil pescadores artesanales. “En nuestro municipio 150 familias ya tienen problemas de viviendas inundadas y a ello se suma la mayor cantidad de pescadores que son los que no faenan y no pueden desarrollar sus actividades de pesca por el mal tiempo que impera en el Golfo de Fonseca”, explicó el edil. Cálix recordó que Marcovia tiene más de tres mil pescadores que se ubican en la franja que comprende desde Punta Ratón hasta Punta Condega. “Van (al mar) y no traen nada de producto porque no logran pescar por el mal tiempo”, aseguró el alcalde.

“En los boletines de prevención emitidos por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y nosotros como Codel local de Cedeño, estamos también hablando con la población para tener esa prudencia que se debe tener en estos momentos de emergencia y que son difíciles”, detalló Cálix. Tras las fuertes precipitaciones que se han registrado en los últimos días, manifestó que “la zona está con aguas estancadas producto de las lluvias y la marejada que ha sobrepasado su nivel”. “En estos momentos no creemos que se puedan hacer evacuaciones (de las personas afectadas) pero vamos a estar monitoreando en el territorio y si en un momento determinado lo vamos a ocupar, pues lo haremos”, prosiguió el funcionario municipal. “Recordemos que aquí en la zona costera por lo general todo en la primera franja, son familias que se dedican a la pesca artesanal, pero de igual manera al tema del turismo y lo que ellos tienen son champas de negocios y cuando hay un problema de estos, ellos tienen vivienda en otro lado”, aseguró Cálix. Sin embargo, explicó que como autoridades van a desarrollar el trabajo que les corresponde desarrollar. “En la parte baja que está inundada, vamos a hacer una labor de inmediato cuando bajen las lluvias para poder habilitarles, para que estén en condiciones estables”, dijo.

Debido a las condiciones climáticas que imperan en la parte sur del territorio nacional, las autoridades de Copeco determinaron la tarde de ayer mantener la alerta amarilla para la línea costera del Golfo de Fonseca y suma otros dos departamentos del país a la medida de alerta verde. A través de un comunicado, Copeco dio a conocer que mantiene la alerta amarilla para la línea costera del Golfo de Fonseca debido al oleaje de altura considerable y para el municipio de Alianza, Valle, por el posible aumento del nivel del río Goascorán.También suma a alerta verde a los departamentos de Copán y Santa Bárbara, que, junto a Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y el resto de Valle, estarán bajo este nivel de alertamiento. Ambos niveles de alerta estarán vigentes por un período de 24 horas a partir de las 3:00 de la tarde de ayer miércoles 10 de junio. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, la tormenta tropical Cristina se degradó a depresión tropical y continúa frente a las costas de El Salvador y Honduras.