Lluvias y marejadas de la depresión Cristina dejan 150 familias afectadas en el sur de Honduras

El fenómeno climático está generando lluvias, vientos racheados y alto oleaje en el Golfo de Fonseca, con precipitaciones que podrían provocar crecidas de ríos, quebradas y riachuelos, especialmente en el centro, oriente y noroccidente del país. Mientras que el oleaje podría alcanzar hasta seis o siete pies de altura en el Golfo de Fonseca.Debido a las condiciones que se presentan debido a las fuertes lluvias, las autoridades recomiendan a la población: no cruzar ríos, quebradas o vados crecidos, mantener vigilancia permanente en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos. Además, asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento; extremar precauciones en actividades marítimas y de pesca artesanal en el Golfo de Fonseca.También, vigilar el comportamiento del mar durante la marea alta que hoy será entre las 10:00 y las 11:00 de la noche de hoy miércoles. Restringir la navegación de embarcaciones de pequeño y mediano calado, al igual que mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales de Copeco y de las autoridades locales.Las autoridades informaron que la tormenta Cristina perdió fuerza y se degradó a <a rel="nofollow" href="https://x.com/copecogob/status/2065067907814420546?s=20">depresión tropical </a>en la costa del Pacífico, pero siempre seguirá dejando lluvias en el territorio nacional.