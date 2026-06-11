Lluvias y marejadas de la depresión Cristina dejan 150 familias afectadas en el sur de Honduras

Las fuertes lluvias y las marejadas provocadas por la depresión Cristina han causado afectación en el municipio de Marcovia, Choluteca, por lo que están bajo la medida de alerta amarilla

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 07:50
Lluvias y marejadas de la depresión Cristina dejan 150 familias afectadas en el sur de Honduras

Los dueños de negocios han perdido las champas debido a las marejadas. Las viviendas ubicadas en la orilla del mar han sido afectadas.

 Foto cortesía: Marlin herrera

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 150 familias han resultado afectadas por lluvias y altas marejadas en Marcovia, Choluteca, provocadas por la depresión tropical Cristina. El alcalde del municipio de Marcovia, Nahún Cálix, dio a conocer que además de eso, se suman alrededor de tres mil pescadores artesanales.

“En nuestro municipio 150 familias ya tienen problemas de viviendas inundadas y a ello se suma la mayor cantidad de pescadores que son los que no faenan y no pueden desarrollar sus actividades de pesca por el mal tiempo que impera en el Golfo de Fonseca”, explicó el edil.

Cálix recordó que Marcovia tiene más de tres mil pescadores que se ubican en la franja que comprende desde Punta Ratón hasta Punta Condega. “Van (al mar) y no traen nada de producto porque no logran pescar por el mal tiempo”, aseguró el alcalde.

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“En los boletines de prevención emitidos por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y nosotros como Codel local de Cedeño, estamos también hablando con la población para tener esa prudencia que se debe tener en estos momentos de emergencia y que son difíciles”, detalló Cálix.

Tras las fuertes precipitaciones que se han registrado en los últimos días, manifestó que “la zona está con aguas estancadas producto de las lluvias y la marejada que ha sobrepasado su nivel”.

“En estos momentos no creemos que se puedan hacer evacuaciones (de las personas afectadas) pero vamos a estar monitoreando en el territorio y si en un momento determinado lo vamos a ocupar, pues lo haremos”, prosiguió el funcionario municipal. “Recordemos que aquí en la zona costera por lo general todo en la primera franja, son familias que se dedican a la pesca artesanal, pero de igual manera al tema del turismo y lo que ellos tienen son champas de negocios y cuando hay un problema de estos, ellos tienen vivienda en otro lado”, aseguró Cálix.

Sin embargo, explicó que como autoridades van a desarrollar el trabajo que les corresponde desarrollar.

“En la parte baja que está inundada, vamos a hacer una labor de inmediato cuando bajen las lluvias para poder habilitarles, para que estén en condiciones estables”, dijo.

Las fuertes lluvias y marejadas han causado daños en el sector de Cedeño en el municipio de Marcovia, Choluteca.

Las fuertes lluvias y marejadas han causado daños en el sector de Cedeño en el municipio de Marcovia, Choluteca.

 (Foto: Cortesía)

Debido a las condiciones climáticas que imperan en la parte sur del territorio nacional, las autoridades de Copeco determinaron la tarde de ayer mantener la alerta amarilla para la línea costera del Golfo de Fonseca y suma otros dos departamentos del país a la medida de alerta verde.

A través de un comunicado, Copeco dio a conocer que mantiene la alerta amarilla para la línea costera del Golfo de Fonseca debido al oleaje de altura considerable y para el municipio de Alianza, Valle, por el posible aumento del nivel del río Goascorán.También suma a alerta verde a los departamentos de Copán y Santa Bárbara, que, junto a Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y el resto de Valle, estarán bajo este nivel de alertamiento. Ambos niveles de alerta estarán vigentes por un período de 24 horas a partir de las 3:00 de la tarde de ayer miércoles 10 de junio.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, la tormenta tropical Cristina se degradó a depresión tropical y continúa frente a las costas de El Salvador y Honduras.

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El fenómeno climático está generando lluvias, vientos racheados y alto oleaje en el Golfo de Fonseca, con precipitaciones que podrían provocar crecidas de ríos, quebradas y riachuelos, especialmente en el centro, oriente y noroccidente del país. Mientras que el oleaje podría alcanzar hasta seis o siete pies de altura en el Golfo de Fonseca.

Debido a las condiciones que se presentan debido a las fuertes lluvias, las autoridades recomiendan a la población: no cruzar ríos, quebradas o vados crecidos, mantener vigilancia permanente en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos. Además, asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento; extremar precauciones en actividades marítimas y de pesca artesanal en el Golfo de Fonseca.También, vigilar el comportamiento del mar durante la marea alta que hoy será entre las 10:00 y las 11:00 de la noche de hoy miércoles. Restringir la navegación de embarcaciones de pequeño y mediano calado, al igual que mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales de Copeco y de las autoridades locales.

Las autoridades informaron que la tormenta Cristina perdió fuerza y se degradó a depresión tropical en la costa del Pacífico, pero siempre seguirá dejando lluvias en el territorio nacional.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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