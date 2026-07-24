¿Quién es "El Diablo", el narco más buscado de Costa Rica capturado y requerido por EEUU?

"En una operación policial bastante compleja logramos detener a Alejandro Arias Monge, conocido como el Diablo, así como a dos sujetos muy importantes para la historia criminal del país como lo son alias Tan (Jonathan Pérez Méndez), que ha generado una gran cantidad de homicidios, y otro conocido como Coco Guácimo (Roney Ríos Oconitrillo), que fue dado de baja", declaró el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.