"No podemos dejar a nadie atrás": venezolanos siguen buscando desaparecidos un mes después

Su padre, Jaime, cuenta a EFE que lo llevó cargado en brazos en una moto hasta un hospital en La Guaira, donde juntaron su cuerpo con el de un grupo de fallecidos, luego de ponerle un código. Allí empezó el periplo de la desaparición. El señor Infante hizo todo el trámite para que le entregaran el acta de defunción, pero cuando fue a retirar el cuerpo para el sepelio nadie supo responder.