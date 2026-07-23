Condenado a cadena perpetua: caso de Vance Boelter, asesino de la legisladora Melissa Hortman

El 14 de junio de 2025, Boelter se hizo pasar por un agente de policía e hirió al senador estatal demócrata John Hoffman y a su esposa en su residencia, para luego asesinar a la también demócrata Hortman, presidenta emérita de la Cámara de Representantes de Minesota, y a su marido, en el hogar de ambos.