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Condenado a cadena perpetua: caso de Vance Boelter, asesino de la legisladora Melissa Hortman

Vance Boelter fue condenado a dos cadenas perpetuas por asesinar a una legisladora demócrata y a su esposo en un ataque ocurrido en Minnesota

  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 12:48
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Vance Boelter, el hombre que se declaró culpable de asesinar a la legisladora demócrata de la Cámara de Representantes de Minnesota y a su esposo, fue condenado este jueves a dos cadenas perpetuas consecutivas, según avanzaron varios medios.

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Boelter, de 59 años, fue sentenciado por la muerte de Melissa Hortman, y su esposo Mark, en junio del año pasado y por disparar contra el senador estatal John Hoffman y su esposa Yvette.

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El mes pasado, el hombre se declaró culpable de los cargos que pesaban contra él en un acuerdo con la Fiscalía tras el cual el Departamento de Justicia estadounidense anunció que no solicitaría la pena de muerta para él.

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El juez que, según recoge CBS News, afirmó en la vista que era la condena más larga que había impuesto en su carrera, impuso dos cadenas perpetuas consecutivas de 40 años contra Boelter.

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La sentencia no contempla la posibilidad de libertad condicional.

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Boelter declaró anteriormente ante el tribunal que pasó meses identificando a las que iban a ser sus víctimas y que tenía intención de matarlos.

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En los registros, los investigadores encontraron una lista con una decena de nombres de legisladores demócratas y defensores del derecho al aborto que supuestamente eran objetivos a los que quería atacar.

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El 14 de junio de 2025, Boelter se hizo pasar por un agente de policía e hirió al senador estatal demócrata John Hoffman y a su esposa en su residencia, para luego asesinar a la también demócrata Hortman, presidenta emérita de la Cámara de Representantes de Minesota, y a su marido, en el hogar de ambos.

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Tras disparar a los dos legisladores y sus parejas, intercambió tiros con la Policía y huyó en un coche que compró en efectivo y que luego abandonó a unos cuatro kilómetros de su casa en la localidad de Green Isle, en Minesota.

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Boelter fue arrestado al cabo de dos días de una intensa operación de búsqueda y captura.

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