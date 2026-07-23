Esta es la casa en Tijuana que la hija de "El Mencho" exige recuperar

Una vivienda ubicada en la colonia Playas de Tijuana, en el estado mexicano de Baja California, se ha convertido en el centro de una nueva disputa legal entre Jessica Johanna Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y la Fiscalía General de la República (FGR), que se niega a liberar el inmueble pese a resoluciones judiciales favorables para la propietaria.