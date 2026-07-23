Esta es la casa en Tijuana que la hija de "El Mencho" exige recuperar

Una vivienda ubicada en la colonia Playas de Tijuana, en el estado mexicano de Baja California, se ha convertido en el centro de una nueva disputa legal entre Jessica Johanna Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y la Fiscalía General de la República (FGR), que se niega a liberar el inmueble pese a resoluciones judiciales favorables para la propietaria.
La propiedad permanece asegurada desde julio de 2017, como parte de una investigación relacionada con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde entonces, la hija del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha promovido diversos recursos legales para recuperar la vivienda.
De acuerdo con documentos judiciales, Jessica Johanna Oseguera ha obtenido al menos dos resoluciones que ordenan dejar sin efecto el aseguramiento del inmueble, entre ellas el amparo 1556/2018 y una sentencia emitida en febrero de 2023 que le otorgó protección de la justicia federal.
Pese a ello, la Fiscalía no ha ejecutado la liberación de la casa y sostiene que existen elementos para considerar que el inmueble habría sido adquirido con recursos de origen ilícito, por lo que insiste en mantener la medida cautelar mientras continúa el proceso.
El Ministerio Público argumenta que entregar nuevamente la vivienda podría afectar el desarrollo de las investigaciones, ya que considera que el inmueble estaría vinculado a presuntas actividades de lavado de dinero relacionadas con el CJNG.
Asimismo, la FGR sostiene que Jessica Johanna Oseguera no ha demostrado plenamente el origen lícito de los recursos utilizados para adquirir la propiedad, razón por la cual considera necesario conservar el aseguramiento para evitar que el bien pueda ser vendido o transferido.
Como parte de sus argumentos, la Fiscalía también menciona que la hija de "El Mencho" ha figurado como socia de diversas empresas que anteriormente fueron señaladas en investigaciones relacionadas con presuntas operaciones financieras ilícitas.
Ante la orden judicial de liberar la vivienda, la Fiscalía promovió distintos recursos para impedir su ejecución. Sin embargo, uno de esos intentos fue desechado por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, que mantuvo vigente la protección concedida a Jessica Johanna Oseguera.
Aunque actualmente la mujer no enfrenta un proceso penal por este caso, las autoridades mexicanas continúan sosteniendo que existe una alta probabilidad de que el inmueble tenga relación con recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas, motivo por el cual mantienen su postura de no liberar la propiedad.
Mientras la defensa de Jessica Johanna insiste en que se cumplan las resoluciones emitidas por los tribunales federales, el litigio permanece abierto y será la justicia mexicana la que determine si la vivienda ubicada en la calle Del Volcán, en Playas de Tijuana, debe ser devuelta a su propietaria o continuar bajo resguardo de la Fiscalía.