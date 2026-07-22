Asesinó a su esposa, confesó y horas después apareció muerto en un parque de Nueva York

Mary Kate Golding, una madre de 34 años, fue apuñalada hasta la muerte por su propio esposo, identificado como Joseph Azzaretto, de 33 años, quien horas después de cometer el asesinato apareció colgado en un parque de Nueva York. A continuación los detalles del caso.
Según el reporte de las autoridades, el hecho violento se registró durante la madrugada del pasado lunes 21 de julio. Mary Kate Golding fue encontrada sin vida, con puñaladas en la espalda, en el interior de su casa ubicada en la calle 41 del barrio Queens.
En su reporte, la policía señala que Azzaretto apuñaló a su esposa tras una intensa discusión y luego huyó de la propiedad, dejando en la escena del crimen al hijo de ambos, Nolan, de tan solo 11 meses, sin que nadie lo cuidara.
Según el reporte, antes de que su cuerpo fuera encontrado colgado en un árbol cerca del Parque Astoria, seis horas después del crimen, Azzaretto realizó dos llamadas telefónicas en las que confesó el asesinato a un familiar y a una amiga de su esposa.
El familiar de Azzaretto fue quien alertó a las autoridades apenas terminó de hablar con el hechor. Al mismo tiempo, la amiga de la víctima, también alertada por teléfono, se movilizó a la vivienda para buscar al pequeño Nolan, que había quedado solo junto al cadáver de su madre.
De acuerdo con medios locales estadounidenses, cuando lo mujer llegó a la propiedad encontró el cuerpo sin vida de su amiga, por lo que tomó al bebé en brazos y salió de la casa gritando, mientras solicitaba ayuda de los vecinos.
Horas más tarde, agentes policiales encontraron a Azzaretto colgado de un árbol a inmediaciones del parque antes mencionado, a pocas cuadras de la vivienda donde había matado a su esposa.
Las autoridades de Nueva York investigan actualmente el caso para establecer con precisión el motivo detrás del crimen y los detalles de lo ocurrido entre la pareja antes de la discusión.
Hasta ahora, se desconoce la causa que originó el pleito entre la pareja, ni si existían antecedentes de violencia dentro de la relación.
Mary Kate Golding había estudiado en la Universidad de Nueva York y se desempeñaba como asistente de decoradora de escenarios en producciones televisivas reconocidas, entre ellas The Marvelous Mrs. Maisel y Goosebumps.
Sobre el bebé de 11 meses, se informó que quedó bajo el cuidado de familiares, desde el terrible hallazgo.
El caso ha consternado a los Estados Unidos, especialmente a los vecinos de Queens.