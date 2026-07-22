Sin vida y maniatada: así hallaron a María Camila, joven embarazada desaparecida en Colombia

María Camila Potosí Gómez, una joven de 21 años de edad, en estado de embarazo, fue encontrada sin vida y atada de manos y pies a inmediaciones del río Meléndez, en una zona rural de La Buitrera, en Cali, Colombia, el pasado 20 de julio, luego de haber permanecido desaparecida. ¿Qué se sabe del crimen? A continuación los detalles brindados por la fiscalía de ese país.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación desplegó un rastreo en la región de Cali para esclarecer el caso de la joven que ha conmocionado al país. Su cadáver, ya estado de descomposición, estaba envuelto en sábanas y presentaba múltiples heridas de arma blanca. Además presentaba las manos y pies amarrados.
El último rastro con vida de la joven se remonta a unas grabaciones captadas por cámaras de seguridad el pasado 16 de julio, donde se le ve en la parrilla de una motocicleta conducida por una misteriosa mujer de tez oscura, quien la "recogió en el sector de Polvorines", según el reporte.
Los peritos que reconstruyeron la cronología de ese 16 de julio en el que desapareció Potosí, al filo de las 4:40 de la tarde. El registro indica que inició sus actividades en la vivienda de su cuñada en el barrio Meléndez, cuidando a un familiar enfermo, antes de trasladarse hacia su control de embarazo.
El último mensaje de texto que la joven le envió a un familiar tras regresar momentáneamente de la cita médica: "Me tocó que salir rápido a confirmar la cita de un último examen que me mandaron hoy".
Tras ese último mensaje, María abordó la misteriosa motocicleta sobre la carrera 96, siendo el último registro visual confirmado, indica el reporte de los peritos.
Dentro del abanico de sospechas, el CTI indaga la veracidad de un presunto engaño vinculado con la entrega de artículos para el nacimiento. Una de las líneas de investigación plantea que la mujer del vehículo de dos ruedas habría convencido a Potosí Gómez de trasladarse hacia un punto estratégico con la promesa de regalarle indumentaria para su bebé, hipótesis que aún se encuentra bajo estricta verificación oficial.
En contraste, las autoridades médicas e investigativas descartaron de forma tajante las versiones iniciales que insinuaban un posible móvil enfocado en la extracción o interrupción forzada del embarazo. Desafortunadamente, la bebé de Potosí no sobrevivió al ataque, según confirmaron las autoridades.
El caso ha generado gran consternación en Colombia, aunque también se ha extendido a otros países.
Recientemente, en redes sociales empezó a circular un video en el que aparece María Camila Potosí junto a su pareja y familia, celebrando con alegría la revelación de sexo de su bebé.
La familia de la víctima se encuentra devastada. Sus demás seres queridos y vecinos se han unido a los llamados de justicia ante las autoridades colombianas, con la finalidad de que el caso de María Potosí no quede en la impunidad.
La secretaria de Bienestar Social de Cali, Nigeria Rentería, expresó las condolencias a los allegados y solicitó que el caso fuera investigado "con celeridad, rigor y enfoque de género".