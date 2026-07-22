Sin vida y maniatada: así hallaron a María Camila, joven embarazada desaparecida en Colombia

Dentro del abanico de sospechas, el CTI indaga la veracidad de un presunto engaño vinculado con la entrega de artículos para el nacimiento. Una de las líneas de investigación plantea que la mujer del vehículo de dos ruedas habría convencido a Potosí Gómez de trasladarse hacia un punto estratégico con la promesa de regalarle indumentaria para su bebé, hipótesis que aún se encuentra bajo estricta verificación oficial.