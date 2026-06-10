Las imágenes que deja el fuerte oleaje registrado en Cedeño por tormenta Cristina

El fuerte oleaje provocado por la tormenta tropical Cristina golpea la comunidad de Cedeño, Choluteca, donde el mar continúa amenazando con invadir zonas habitadas y mantiene en alerta a decenas de familias costeras.
Las olas avanzan hasta las cercanías de viviendas en Cedeño, evidenciando la vulnerabilidad de la costa sur hondureña ante fenómenos climáticos que aceleran la erosión y el retroceso de la línea costera.
El incremento del oleaje asociado a la tormenta Cristina mantiene bajo amenaza a familias de Cedeño, donde las autoridades recomiendan extremar medidas de prevención y vigilancia.
Las aguas del Pacífico alcanzan sectores cercanos a viviendas y negocios en Cedeño, reflejando el impacto de las condiciones marítimas generadas por la tormenta tropical Cristina.
Cada temporal revive la preocupación en Cedeño, donde el mar ha destruido centenares de estructuras ubicadas frente a la playa durante los últimos 30 años.
Pobladores observan con preocupación cómo el mar gana terreno en Cedeño, una zona que durante décadas ha perdido numerosas construcciones a causa del constante avance del océano Pacífico.
El oleaje elevado erosiona la franja costera de Cedeño mientras residentes temen nuevos daños materiales ante la permanencia de Cristina frente a las costas del Golfo de Fonseca.
La fuerza del mar obliga a los habitantes de Cedeño a mantenerse en alerta, en una región donde la pérdida progresiva de tierra amenaza viviendas, calles y actividades económicas.
Las condiciones marítimas extremas registradas en Cedeño muestran el impacto directo de la tormenta Cristina sobre la costa sur de Honduras, una de las zonas más vulnerables al cambio climático.
El avance de las aguas hacia áreas pobladas preocupa a residentes de Cedeño, quienes año tras año enfrentan los efectos de la erosión costera y el incremento del nivel del mar.
Las olas golpean con fuerza la playa de Cedeño mientras familias observan cómo el mar continúa acercándose a sus hogares, en medio de pronósticos poco alentadores para el litoral pacífico de Honduras.
Especialistas advierten que la costa sur hondureña podría perder hasta 137 metros cuadrados de tierra por año, un panorama que amenaza el futuro de comunidades como Cedeño.