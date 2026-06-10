Tormenta Cristina dejará acumulados de hasta 80 milímetros hoy: zonas que deben tomar medidas

La influencia de la tormenta tropical Cristina continuará generando lluvias, tormentas eléctricas y vientos racheados en gran parte de Honduras este miércoles, según Copeco
La influencia de la tormenta tropical Cristina continuará generando condiciones inestables sobre Honduras este miércoles 10 de junio, según el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). Las autoridades informaron que el fenómeno seguirá ingresando humedad desde el océano Pacífico, provocando abundante nubosidad, vientos racheados y lluvias en gran parte del territorio nacional.
Las autoridades informaron que el fenómeno seguirá ingresando humedad desde el océano Pacífico, provocando abundante nubosidad, vientos racheados y lluvias en gran parte del territorio nacional. ¿Qué zonas serán las más afectadas?
De acuerdo con el informe de Copeco los mayores acumulados de lluvia se registrarán en las regiones del noroccidente, centro y oriente, donde las condiciones podrían generar afectaciones puntuales debido a la saturación de los suelos.
Los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Gracias a Dios, Intibucá y La Paz figuran entre las zonas donde se prevén lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las condiciones climáticas y evitar exponerse durante tormentas eléctricas.
En cuanto a las temperaturas, Olancho registrará una de las máximas más elevadas del país con 34 grados Celsius y una mínima de 25 grados. En Gracias a Dios se esperan temperaturas entre los 26 y 31 grados, mientras que Francisco Morazán alcanzará una máxima de 28 grados y una mínima de 18.
Para el occidente del país, Lempira y Ocotepeque reportarán máximas de 30 grados, con mínimas de 18 y 21 grados, respectivamente. En Intibucá, uno de los departamentos más frescos, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 24 grados Celsius.
En la zona norte, Cortés alcanzará una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 23, mientras que Atlántida registrará valores entre 24 y 31 grados. Yoro tendrá una máxima de 29 grados y mínima de 21, acompañadas de condiciones lluviosas durante la jornada.
Santa Bárbara presentará temperaturas entre los 22 y 33 grados, mientras que Copán registrará una máxima de 31 y una mínima de 17 grados. Ambas zonas experimentarán nubosidad variable y lluvias dispersas a lo largo del día.
En el centro del país, Comayagua reportará temperaturas de entre 20 y 29 grados Celsius, mientras que La Paz tendrá valores similares, con pronóstico de lluvias y actividad eléctrica. Estas condiciones también podrían extenderse hacia sectores cercanos durante la tarde y noche.
Las temperaturas más altas del país se registrarán en el sur. Valle y Choluteca alcanzarán máximas de 36 grados Celsius y mínimas de 24 grados, manteniendo un ambiente cálido pese a la presencia de nubosidad y lluvias aisladas. En Colón, los termómetros oscilarán entre los 27 y 34 grados.
Copeco advirtió que los mayores acumulados de precipitación se esperan en Olancho, donde podrían registrarse hasta 80 milímetros de lluvia, por lo que las autoridades llaman a extremar precauciones ante posibles crecidas repentinas de ríos, quebradas o deslizamientos.
Asimismo, se pronostican acumulados de hasta 60 milímetros en Lempira, Yoro y Francisco Morazán, mientras que en el resto del territorio nacional las lluvias podrían dejar entre 30 y 40 milímetros de agua.