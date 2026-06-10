Tormenta Cristina dejará acumulados de hasta 80 milímetros hoy: zonas que deben tomar medidas

En cuanto a las temperaturas, Olancho registrará una de las máximas más elevadas del país con 34 grados Celsius y una mínima de 25 grados. En Gracias a Dios se esperan temperaturas entre los 26 y 31 grados, mientras que Francisco Morazán alcanzará una máxima de 28 grados y una mínima de 18.