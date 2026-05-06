Nasry Asfura, presidente de Honduras

Especial multimedia · El Heraldo

100 días de
Nasry Asfura

Un balance de sus primeras acciones y decisiones al frente del gobierno de Honduras

90acciones 8ejes 126nombramientos 8intervenciones

Publicado el 7 de mayo de 2026

Bitácora

En 100 días de gestión, el mandato de Asfura ha centrado sus esfuerzos en reestructurar y reordenar las piezas del Gobierno conforme a su visión de país.

Este equipo, mediante un monitoreo independiente de medios, boletines de prensa y redes sociales, contabilizó aproximadamente 90 acciones emprendidas por el nuevo Gobierno durante este período de tres meses y diez días.

La mayoría de las medidas son de carácter administrativo, influenciadas por los nombramientos realizados a cuentagotas por el mandatario.

Le siguen acciones económicas, diplomáticas y orientadas a dinamizar la economía, en consonancia con la promesa de estimular la inversión y dar un giro a la política exterior de Honduras.

Distribución de acciones por categoría

Navegue en el siguiente calendario interactivo para conocer cada una de las acciones. Presione una fecha para ver las medidas adoptadas.

Calendario

Día hechos registrados Actualizado:
Cargando bitácora...
Calendario
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
Bitácora del día
Selecciona un día

Parte de las acciones responden a los ejes del plan de Gobierno, aunque varios están pendientes de abordar:

  • Certidumbre política y seguridad jurídica
  • Política de seguridad
  • Política de generación eficiente de energía
  • Política de infraestructura para el desarrollo
  • Política agroalimentaria
  • Política nacional para la transformación industrial
  • Política de salud y educación
  • Política para el Desarrollo Inclusivo y Sostenible

Reforma del Gobierno

Poco más de un mes después de asumir, Asfura ejecutó una cirugía a la estructura del Gobierno. El objetivo inicial era "adelgazar" la administración, al pasar de 115 a 74 instituciones. Aunque en esta primera etapa la reducción no alcanzó, ni de cerca, ese nivel, el mandatario sí eliminó entidades creadas durante el Gobierno anterior y fusionó otras.

En simultáneo, Asfura creó la Secretaría de Vivienda y sustituyó la partida confidencial de Casa Presidencial por una línea de gasto denominada Administración de Pasivos Contingentes, supuestamente destinada a enfrentar compromisos por indemnizaciones e imprevistos.

La cifra final se redujo a 108 como resultado de un rediseño del aparato público.

Instituciones — Gobierno de Xiomara Castro
Instituciones — Gobierno de Nasry Asfura

Instituciones recibidas al inicio del gobierno. Las entidades nuevas solo aparecen en la pestaña de cambios ejecutados.

Presidente de la República
1. Secretaría de Planificación Estratégica Secretaría de Estado
2. Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Secretaría de Estado
3. Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos Sedespa
4. Secretaría de Desarrollo Comunitario, Aguas y Saneamiento Sedecoas
5. Servicio Aeroportuario Nacional Servicios públicos
6. Fondo Social para la Vivienda Institución de servicios financieros
7. Programa de Vivienda y Asentamiento Humano Órgano desconcentrado

Configuración institucional registrada al inicio del gobierno, antes de los cambios ejecutados.

Las mismas tarjetas muestran el estado posterior: eliminada, absorbida, sustituida o nueva, según la tabla de cambios.

Presidente de la República
1. Secretaría de Planificación Estratégica Secretaría de Estado
2. Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Secretaría de Estado
3. Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos Sedespa
4. Secretaría de Desarrollo Comunitario, Aguas y Saneamiento Pasa a Infraestructura y Transporte
5. Servicio Aeroportuario Nacional Se restablece EHISA, S.A.
6. Fondo Social para la Vivienda Pasa a Secretaría de Vivienda
7. Programa de Vivienda y Asentamiento Humano Pasa a Secretaría de Vivienda
8. Secretaría de Vivienda Secretaría de Estado
9. Administración de Pasivos Contingentes Administración Central
Eliminada Absorbida Sustituida Nueva Sin cambios

Los 126 nombramientos de Asfura

El mandatario se ha caracterizado por designar a sus funcionarios a cuentagotas, una práctica criticada por diversos sectores debido a que retrasa la acción del aparato estatal. En sus primeros 100 días acumula más de un centenar de nombramientos.

Estado de país

Precio de los combustibles

El valor de los combustibles ha sido uno de los desafíos principales de esta administración. Desde que tomó posesión Asfura, los carburantes han experimentado una constante alza en sus precios, situación que se agravó más a partir del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán. Los derivados del petróleo han sufrido un aumento de 35 a casi 55 lempiras acumulados.

Inflación

Asfura recibió el país con una inflación de 4.98%, correspondiente a diciembre de 2025. Para enero, el Banco Central de Honduras (BCH) reportó una disminución de -0.11%, en febrero de 0.4% y para marzo subió a 0.72%. En ese sentido, el país acumula una inflación de 1.01% hasta el primer trimestre de 2026.

Matrícula escolar

La Secretaría de Educación reportó que hasta el pasado 27 de abril la matrícula escolar ascendía a un poco más de 1.74 millones de estudiantes, faltando unos 99 mil alumnos para poder superar los 1.8 millones de matriculados que se reportaron en 2025.

En ese sentido, se ha alcanzado el 94.62% de la matrícula del año pasado. Analistas expresaron su escepticismo de lograr la meta de los dos millones de estudiantes matriculados, pero consideran que aún así se superará la cifra del año pasado.

Salud

Al 31 de enero, la mora quirúrgica ascendía a los 10,754 pacientes pendientes de ser operados. Desde el 24 de marzo hasta el pasado 27 de abril, han sido operados 154 personas en centros privados, en el marco de un programa especial del Gobierno, al igual que a otras 278 se les practicaron cirugías oftalmológicas en el Hospital San Felipe, sumando así un total de 432 pacientes operados. Esto representa un avance del 4% sobre la mora que recibió la administración de Asfura. La Secretaría de Salud informó que en promedio se practican 10 cirugías diarias.

Infraestructura

El Congreso Nacional aprobó 182 contratos de proyectos en infraestructura, de los cuales 104 corresponden a obras que van desde construcción y pavimentación de carreteras, puentes, mantenimiento de la red vial y obras de mitigación. Cabe resaltar que estos proyectos iniciaron en el pasado gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pero ante la inactividad legislativa, estuvieron en espera a ser aprobados.

De estos contratos se derivan 67 proyectos que se ejecutarán en 17 departamentos del país; seis abarcan dos departamentos simultáneamente.

De estos contratos, resalta que 45 son sobre pavimentaciones con concreto hidráulico y 10 relacionados a labores de mantenimiento en la red vial.

Seguridad

Según datos de la Secretaría de Seguridad a través del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), desde que Nasry Asfura asumió la presidencia hasta el pasado 26 de abril, el país contabiliza 588 homicidios, 25 más que en el mismo período de 2025.

En cuanto a las muertes violentas contra mujeres, se reportan 53 en el mismo período de tiempo, mientras que en el año pasado se registraron 57.

Empleo

De acuerdo al INE, para julio de 2025 se registraban más de 211 mil personas sin empleo. No obstante, el problema mayor es el trabajo precarizado, pues más de 1.6 millones se encontraban en condición de subempleo.

A finales de marzo, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Empleo Parcial, instrumento con el cual las personas podrán laborar entre 18 a 32 horas semanales, gozando de las mismas garantías que tienen los trabajadores a tiempo completo, tales como recibir el pago del décimotercero y décimocuarto salario, vacaciones, cotización en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y afiliación al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).

Bajo esta modalidad, se vaticinó que en Semana Santa se contratarían alrededor de 30 mil personas aprovechando la temporada turística. De momento, no se ha dado a conocer cuántos empleos se han generado bajo este tipo de contratación.

La diputada Sara Zavala expresó que están a la espera de que el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) proporcione un informe sobre las personas que fueron contratadas bajo la Ley de Empleo Parcial en la pasada Semana Mayor.

La voz de los analistas

Carlos Hernández
Carlos Hernández
Director de ASJ
Honduras a 100 días: La crisis como oportunidad

"Hay momentos en la vida en que, para subir, es preciso descender y entrar en crisis. Y para seguir siendo el mismo hay que saber cambiar", escribió el teólogo Leonardo Boff. Honduras lleva décadas descendiendo. La pregunta hoy es si el gobierno del presidente Nasry "Tito" Asfura está dispuesto a convertir esa crisis en el punto de partida de una transformación real.

"El país no enfrenta una sola crisis: enfrenta varias al mismo tiempo. El sistema de salud deteriorado, una educación que no prepara para el siglo XXI, una economía golpeada por el alza de combustibles derivada del conflicto en Irán y una seguridad que emite señales de alarma ante el aumento de secuestros".

Este escenario, que para muchos gobiernos sería paralizante, puede ser —si se lee bien— la mayor oportunidad política que ha tenido Honduras en años. Las crisis profundas autorizan reformas que en tiempos normales serían imposibles.

El gobierno llegó en condiciones difíciles: un margen electoral de apenas 46,000 votos, instituciones debilitadas y una polarización que no desaparece por decreto. A eso se suma la herencia de 12 años del Partido Nacional, cuya gestión quedó asociada al narcotráfico y la corrupción. En ese contexto, la decisión de construir un gabinete técnico y con distancia de ese pasado es una apuesta correcta, aunque políticamente costosa. Sin embargo, la ciudadanía observa con atención un tema que aún no encuentra respuesta clara: la lucha contra la corrupción. Más allá de los discursos, Honduras espera señales concretas: investigaciones avanzando, funcionarios rindiéndo cuentas, instituciones de control operando con independencia. Ese capítulo todavía está en blanco, y el gobierno aún no ha articulado un proyecto disruptivo que transforme la crisis en oportunidad.

Administrar la crisis no es lo mismo que transformarla. Los subsidios a los combustibles son necesarios, pero no son una estrategia energética. Las intenciones en salud y educación son válidas, pero la ciudadanía necesita hoja de ruta, no solo buena voluntad. Vale reconocer, sin embargo, un hecho concreto y significativo: por primera vez en casi una década, los estudiantes hondureños tendrán textos escolares en sus manos. Es un paso pequeño en apariencia, pero enorme en dignidad. Y en seguridad, el silencio ante el aumento de la violencia es una señal que no puede sostenerse.

Honduras necesita un gobierno que nombre los problemas con honestidad y proponga soluciones con audacia. Que entienda que la reconfiguración del narcotráfico regional —con menos flujos de droga por el territorio, pero con actores desplazados buscando nuevas fuentes de ingreso— exige inteligencia estratégica, no solo reacción policial. Que aproveche la legitimidad de este inicio para impulsar reformas estructurales que otros gobiernos postergaron por comodidad.

El pueblo hondureño ha demostrado, elección tras elección, una resistencia extraordinaria. Esa es la mayor fortaleza con que cuenta este gobierno. La crisis ofrece una oportunidad, tal vez una de las últimas, para encontrar un modo de vida sostenible y digno. Convertirla en el arranque de un proyecto disruptivo no es una opción: es la responsabilidad histórica de este momento.

"Los primeros 100 días son el prólogo. El libro está por escribirse".

Julio Raudales
Julio Raudales
Economista
El rey va desnudo

Dice Baruch Spinoza que hay que votar por aquel que prometa menos porque será el que menos nos decepcione.

Don "Tito" Asfura llegó al poder sin hablar casi nada, sin mostrar ideas claras acerca de lo que debería hacerse en Honduras para revertir los graves problemas que aquejan a la sociedad, con un pasquín con pretensiones de plan de Gobierno, que más parecía emanado de ChatGPT que de mentes lúcidas que conocen de algún tema y, sobre todo, de la mano de un partido experto en ganar elecciones usando todos los medios posibles y de un grupo de asesores muy especializados en el tema para el cual se les contrata: moverse en los círculos de poder y quebrar los pulgares que sea necesario para alcanzar el objetivo.

En medio de una campaña turbulenta y profusa de incertidumbres y amenazas, el nominado a la presidencia por el Partido Nacional aprovechó de forma inteligente su simpatía y don de gentes para recorrer el país de manera incansable, aunque silenciosa. En un ámbito tan corroído por las amenazas y diatribas, Asfura era el único candidato indicado para ganar. No tenía que prometer nada, ni hacer gala de una oratoria arrobadora o envolvente, al estilo Rodas Alvarado o Villeda Morales. Solo tenía que saludar con calidez creíble, gritar ¡La rachaaaa! para hacer sonreír a los jóvenes tik-tokers y llamar la atención.

Lo hizo al pie de la letra y ganó.

"Es mezquino pedirle a cualquier político, serio o chabacán, que dé resultados tangibles de su administración en 100 días. Cuesta entender el porqué de la obsesión con el guarismo. Se debe, seguramente, a la fijación casi innata que los occidentales tenemos con el sistema métrico decimal. El caso es que ya es casi un acuerdo tácito que, al cumplir 100 rotaciones terrícolas, hay que hacer una evaluación".

Lo primero es la calidad del gabinete. Hay ahí algunos profesionales experimentados: el secretario de agricultura, también el de turismo. En el Banco Central funge un joven capaz, experimentado y muy reconocido. ¡Y pare usted de contar!

De ahí en adelante, el presidente se decantó por amigos sean estos correligionarios o no. También rellenó con algunas personas acordadas con la dirigencia del Partido Liberal. No podría decirse aún, si son buenos o malos, debido a que casi nadie los conoce en sus respectivos sectores.

En lo referente a los apremios del país, es necesario decir que no se ve por ningún lado cómo van a resolver el asunto de la ENEE, de la que se sabe perfectamente el problema, pero para la que nadie ha dado una solución clara en casi 30 años. La otra urgencia es la salud y ahí sí que la cosa es desalentadora: una declaratoria de emergencia irreflexiva y sin marco estructural que parece destinada a un nuevo fracaso. A tres meses vista, ni siquiera ha nombrado ministro, hecho que pudiera llevarnos a la quizás arrebatada conclusión de que los ministros son innecesarios cuando de un problema grave se trata.

"A propósito de anarquistas, mejor no hablar del presupuesto, porque la política fiscal dejó de existir en la práctica desde hace mucho. Más importante es aclarar que no habrá CICIH por si alguien todavía sueña. Aunque vale la pena indicar que el Procurador General encabeza un esfuerzo doméstico que quizás nos sorprenda gratamente".

Para ir cerrando, es menester decir que el "bono pescado" a los congresistas y la justificación que de esa acción hizo el presidente nos deja claras muchas cosas que, de todos modos, no deberían sorprendernos ya.

La medicina moderna ha comprobado que, desde recién nacido se puede advertir si un bebé tiene ya síntomas de males congénitos. Juzgue, usted, entonces, por sus hechos, a este gobierno neonato. Quizás la verdadera culpa la tienen sus adláteres o áulicos que, como siempre, nunca le advierten al soberano cuando este cree que luce un lindo traje, sin advertir las risas y murmuraciones de la corte ante su desnudez.

El presupuesto de Asfura

El Presupuesto General de la República 2026, aprobado el 21 de abril, asciende a L444,335.8 millones, apenas L70 millones más que el reformulado anterior, que era de L444,265.8 millones.

La reducción es de L24,913.2 millones en comparación al presupuesto inicial de 2025, que era de L469,249 millones.

El Gobierno prioriza en su presupuesto a Educación (L46,500 millones), Salud (L31,300 millones), Infraestructura y Transporte (L17,500 millones) y, en la administración descentralizada, a la ENEE con L59,000 millones, enfocándose en mejorar la cobertura educativa, fortalecer hospitales y garantizar medicamentos.

En los primeros meses de gestión, la administración ejecutó L85,754.1 millones, en medio de una reformulación presupuestaria que, aunque no representa un incremento drástico en el monto global, sí evidencia movimientos importantes tanto en la administración central como en la descentralizada.

La evaluación

A través del monitoreo de acciones, este medio, en consonancia con la opinión de expertos, clasificó lo bueno, lo malo, lo diferente, lo pendiente y lo desafiante en los primeros 100 días de Asfura.

Lo bueno
Ley para atender la emergencia sanitaria
Con directrices del Ejecutivo, el Congreso aprobó una ley de emergencia sanitaria para agilizar el abastecimiento de medicamentos y reducir la mora quirúrgica en la red pública.
Ley de Empleo Parcial
Se oficializó la nueva Ley de Empleo Parcial para habilitar contrataciones de entre 18 y 32 horas semanales en sectores con horarios flexibles, como comercio, hostelería y servicios. La normativa mantiene beneficios laborales.
Aumento salarial a docentes
Se aprobó un aumento salarial para el magisterio que eleva los sueldos hasta L17,238.13 para distintos niveles de docentes, unificando ingresos entre perfiles con y sin formación normalista y con licenciatura.
No continuar el estado de excepción
Se puso fin a una medida que estuvo vigente desde diciembre de 2022, a través de 25 extensiones, y que había sido utilizada para combatir la criminalidad mediante la suspensión de garantías constitucionales.
Incorporación de Honduras al CIADI
Asfura firmó el retorno de Honduras al CIADI, reabriendo el acceso del país al sistema internacional de resolución de disputas entre inversionistas y el Estado. Da una señal de mayor seguridad jurídica y estabilidad para atraer inversión extranjera.
Distribución de textos escolares
El presidente Asfura anunció la impresión y entrega de 10 millones de libros escolares destinados a 1,270,000 alumnos del sistema público.
Intervención al PNRP
Se aprobó la intervención de ocho dependencias estatales, entre ellas el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) de la ENEE, cuestionado por diversas irregularidades y por no lograr reducir las pérdidas.
Lo malo
Bono de L100 mil para diputados
Las transferencias de hasta L100 mil a algunos diputados previo a Semana Santa abrieron una controversia por el manejo inapropiado de fondos públicos.
Aprobación tardía de presupuesto
La aprobación tardía del presupuesto nacional, concretada hasta finales de abril, impactó la operación del Estado al limitar la ejecución de proyectos, la contratación de servicios y la planificación de inversiones.
Embargos millonarios
La separación de funcionarios del Gobierno anterior detonó una ola de demandas laborales que derivó en embargos millonarios contra el Estado y varias municipalidades.
Despidos y falta de pago a médicos
Más de 400 médicos paralizaron el sistema de salud por reclamos laborales, pero el conflicto se resolvió tras un acuerdo entre el Colegio Médico y Salud.
Retrasos en elección del gabinete
Una designación de altos cargos a cuentagotas, dejando varias secretarías sin autoridades definidas, lo que dificultó la planificación y ejecución de acciones inmediatas y provocó atrasos administrativos.
Lo desafiante
Alza en los combustibles
Se registraron al menos 15 incrementos consecutivos en las gasolinas desde el 19 de enero.
Incremento en la tarifa de energía
En los primeros meses de 2026 se registró un incremento acumulado de 14.6% en el costo promedio del kilovatio hora (70 centavos adicionales); para el período entre abril y junio, la CREE autorizó un ajuste de 10.49%.
Aumento en la canasta básica y pasaje
Aunque la canasta básica subió levemente en las mediciones, en la práctica los hogares enfrentaron un encarecimiento más fuerte en productos como carne de res, lácteos, culantro, pataste y vegetales. Se autorizó un aumento temporal de L5 en la tarifa del taxi colectivo.
Cancelación del TPS
La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños en Estados Unidos marcó un golpe migratorio sensible, elevando la incertidumbre de unos 72,000 compatriotas.
Lo diferente
Cogobierno
El Partido Nacional y el Partido Liberal establecieron un cogobierno que rompió su tradicional rivalidad política para asumir el control del Congreso Nacional, desplazando a Libre.
El presidente asume Salud
El presidente asumió directamente la conducción de la Secretaría de Salud, una decisión inédita en la política hondureña reciente.
Lo pendiente
Nombramientos
El gobierno todavía mantiene pendientes varios nombramientos diplomáticos y administrativos, especialmente en el servicio exterior.
Sector energía
No se han impulsado reformas estructurales ni cambios al sistema eléctrico, más allá de mantener subsidios heredados; tampoco hay avances en la reducción de pérdidas y la reforma de la Ley de Energía.
Seguridad
Entre el 27 de enero y el 26 de abril de 2026 se registraron 588 homicidios, 25 más que en el mismo período del año anterior, según Sepol. Honduras mantiene la tasa de femicidios más alta de la región (5.1) y una crisis de extorsión que afecta a más de 300 mil personas, de acuerdo con la ASJ.
Cambio climático
Persisten altos niveles de violencia contra defensores del ambiente (con 111 asesinatos en la última década y 92% de impunidad) y la falta de transparencia en la ejecución de fondos ambientales.
Combate contra la corrupción
Hasta ahora no se han impulsado acciones concretas para aprobar la Ley de Colaboración Eficaz ni se ha creado la fiscalía independiente especializada en investigar delitos de corrupción, anunciada en el plan de gobierno.
Redacción y gráficos: Karol Pavón, Angelo Ávila  ·  Diseño web: Mario Sánchez  ·  Coordinación y edición: Eduardo Domínguez
© 2026 El Heraldo Honduras · Todos los derechos reservados