"Hay momentos en la vida en que, para subir, es preciso descender y entrar en crisis. Y para seguir siendo el mismo hay que saber cambiar", escribió el teólogo Leonardo Boff. Honduras lleva décadas descendiendo. La pregunta hoy es si el gobierno del presidente Nasry "Tito" Asfura está dispuesto a convertir esa crisis en el punto de partida de una transformación real.
"El país no enfrenta una sola crisis: enfrenta varias al mismo tiempo. El sistema de salud deteriorado, una educación que no prepara para el siglo XXI, una economía golpeada por el alza de combustibles derivada del conflicto en Irán y una seguridad que emite señales de alarma ante el aumento de secuestros".
Este escenario, que para muchos gobiernos sería paralizante, puede ser —si se lee bien— la mayor oportunidad política que ha tenido Honduras en años. Las crisis profundas autorizan reformas que en tiempos normales serían imposibles.
El gobierno llegó en condiciones difíciles: un margen electoral de apenas 46,000 votos, instituciones debilitadas y una polarización que no desaparece por decreto. A eso se suma la herencia de 12 años del Partido Nacional, cuya gestión quedó asociada al narcotráfico y la corrupción. En ese contexto, la decisión de construir un gabinete técnico y con distancia de ese pasado es una apuesta correcta, aunque políticamente costosa. Sin embargo, la ciudadanía observa con atención un tema que aún no encuentra respuesta clara: la lucha contra la corrupción. Más allá de los discursos, Honduras espera señales concretas: investigaciones avanzando, funcionarios rindiéndo cuentas, instituciones de control operando con independencia. Ese capítulo todavía está en blanco, y el gobierno aún no ha articulado un proyecto disruptivo que transforme la crisis en oportunidad.
Administrar la crisis no es lo mismo que transformarla. Los subsidios a los combustibles son necesarios, pero no son una estrategia energética. Las intenciones en salud y educación son válidas, pero la ciudadanía necesita hoja de ruta, no solo buena voluntad. Vale reconocer, sin embargo, un hecho concreto y significativo: por primera vez en casi una década, los estudiantes hondureños tendrán textos escolares en sus manos. Es un paso pequeño en apariencia, pero enorme en dignidad. Y en seguridad, el silencio ante el aumento de la violencia es una señal que no puede sostenerse.
Honduras necesita un gobierno que nombre los problemas con honestidad y proponga soluciones con audacia. Que entienda que la reconfiguración del narcotráfico regional —con menos flujos de droga por el territorio, pero con actores desplazados buscando nuevas fuentes de ingreso— exige inteligencia estratégica, no solo reacción policial. Que aproveche la legitimidad de este inicio para impulsar reformas estructurales que otros gobiernos postergaron por comodidad.
El pueblo hondureño ha demostrado, elección tras elección, una resistencia extraordinaria. Esa es la mayor fortaleza con que cuenta este gobierno. La crisis ofrece una oportunidad, tal vez una de las últimas, para encontrar un modo de vida sostenible y digno. Convertirla en el arranque de un proyecto disruptivo no es una opción: es la responsabilidad histórica de este momento.
"Los primeros 100 días son el prólogo. El libro está por escribirse".