"Como recibimos a todos los hondureños": Así recibirán a JOH, afirma Nasry Asfura

Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se pronunció este viernes 24 de julio sobre el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández, previsto para este domingo 26 de julio, y aseguró que será recibido en el país "como recibimos a todos los hondureños".
Las declaraciones del mandatario surgieron mientras era entrevistado sobre diversos proyectos de infraestructura vial.
Durante la conversación, Asfura habló sobre la pavimentación completa de la carretera CA-13 y el cierre del circuito vial en el departamento de Colón, cuando también fue consultado por la llegada del exgobernante.
Al responder a la pregunta, el jefe del Ejecutivo fue breve y manifestó: "como recibimos a todos los hondureños", sin ofrecer más detalles sobre el operativo o las acciones previstas para el retorno del expresidente.
Regreso de JOH
Juan Orlando Hernández tiene previsto regresar al país este domingo 26 de julio, luego de permanecer varios años en Estados Unidos, donde enfrentó un proceso judicial.
Su llegada ha generado expectativa porque, una vez en territorio hondureño, deberá continuar enfrentando un proceso ante la justicia nacional.
En los últimos días, tanto su equipo legal como diferentes sectores políticos han reaccionado ante su retorno.
Caso Pandora II
Tras su regreso, Hernández deberá presentarse ante los tribunales hondureños para una audiencia de declaración de imputado relacionada con el caso Pandora II.
En ese expediente, el expresidente enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, proceso que continuará en los próximos días conforme a lo establecido por las autoridades judiciales.