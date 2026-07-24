"Como recibimos a todos los hondureños": Así recibirán a JOH, afirma Nasry Asfura

Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se pronunció este viernes 24 de julio sobre el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández, previsto para este domingo 26 de julio, y aseguró que será recibido en el país "como recibimos a todos los hondureños".

Las declaraciones del mandatario surgieron mientras era entrevistado sobre diversos proyectos de infraestructura vial.

Durante la conversación, Asfura habló sobre la pavimentación completa de la carretera CA-13 y el cierre del circuito vial en el departamento de Colón, cuando también fue consultado por la llegada del exgobernante.