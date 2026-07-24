Pese a tener un buen salario como diputada, Xiomara Castro solo asiste a sesiones del Parlacen por Zoom

La expresidente de Honduras, Xiomara Castro, actualmente es diputada de Honduras al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Pese a ello y tener un buen salario, solo asiste a sesiones por zoom. ¿Por qué?
Xiomara Castro fue presidenta de Honduras del 2022 al 2026, entregó el poder a finales de enero y luego de eso pasó a ser diputada de Honduras al Parlamento Centroamericano.
Su juramentación en el Parlacen se dio el 27 de enero mediante sesión de Zoom y en la parte superior derecha aparece ella levantando la mano tras el acto de juramentación.
Los diputados al Parlacen tienen un salario mensual de 4,400 dólares, que en moneda nacional serían casi 118 mil lempiras mensuales. Estos se dividen en $1,200 de salario fijo, $1,800 de dietas que sirve para pagar movilización, comida y hospedaje cuando les toca sesionar generalmente en Guatemala donde está la sede.
A esa cifra se suman otros 300 dólares en un bono para hacer en total los 4,400 dólares mensuales. Desde el Parlacen afirmaron que la expresidenta Xiomara Castro aún no ha asistido a una sesión de manera presencial.
Karla Gutiérrez, presidenta del Parlacen, fue la encargada de detallar que la expresidenta hondureña solo asiste a las sesiones del órgano de manera virtual y dijo desconocer por qué no lo hace de manera presencial.
"Su participación se ha limitado exclusivamente a la modalidad virtual a través de la plataforma Zoom", indicó Karla Gutiérrez, quien abonó: "Ha sido constante, ha hecho presencia, pero no lo ha hecho presencialmente, lo ha hecho a través de esta plataforma. Sus motivos los desconozco".
De hecho, Gutiérrez manifestó que en la reciente visita que hicieron al Congreso Nacional -en Tegucigalpa- donde asistieron todos los diputados del Parlacen, Castro Sarmiento no lo hizo.
Castro Sarmiento es diputada del Parlacen desde el 27 de enero y hasta la fecha solo ha participado a sesiones de manera virtual, pese a que dentro del salario se paga un apartado para movilización, hospedaje y alimentación.
Tras salir del poder, la expresidenta hondureña ha mantenido un perfil bajo y solo un par de ocasiones ha sido vista de manera pública, hace unas semanas mientras conducía una camioneta de lujo marca Lexus y se encontraba en una gasolinera. Desde el Parlacen concluyeron que las normas del organismo permiten que un diputado esté en sesiones de forma virtual.