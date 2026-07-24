Pese a tener un buen salario como diputada, Xiomara Castro solo asiste a sesiones del Parlacen por Zoom

Tras salir del poder, la expresidenta hondureña ha mantenido un perfil bajo y solo un par de ocasiones ha sido vista de manera pública, hace unas semanas mientras conducía una camioneta de lujo marca Lexus y se encontraba en una gasolinera. Desde el Parlacen concluyeron que las normas del organismo permiten que un diputado esté en sesiones de forma virtual.