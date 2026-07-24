"Manipularon el caso": Familiar denuncia que la ATIC la amenzó con engavetar el caso y se quedaron con el celular de Angie Peña

La investigación por la desaparición de Angie Peña volvió a quedar bajo el escrutinio público, este 24 de julio, luego de que un familiar denunciara presuntas irregularidades cometidas durante las pesquisas. Entre los señalamientos más delicados, aseguró que un agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se quedó con el teléfono celular de la joven y que posteriormente comenzaron situaciones que, según ella, afectaron el desarrollo del expediente.
La familiar afirmó que el dispositivo fue retirado por un agente de la ATIC junto a un técnico y sostuvo que, desde ese momento, "entraron a manipular el caso".
Además, dijo desconocer qué ocurrió con el contenido del teléfono mientras permaneció bajo custodia de las autoridades.
Según su relato, también fue objeto de llamadas telefónicas en las que, asegura, era intimidada por el mismo agente. Indicó que esas comunicaciones ocurrieron en repetidas ocasiones y que puede demostrar lo ocurrido.
"Esta agente me llamaba amenazándome a mí... me dice (el agente) que si le quitan el caso de Angie Peña me lo va a engavetar", manifestó la familiar al relatar uno de los episodios que, según afirma, vivió durante la investigación.
La denunciante sostuvo que las llamadas no eran individuales, sino grupales. "Me llamaba con su nombre y tres personas más en el teléfono; él me intimidaba a mí y lo puedo probar", expresó.
Asimismo, añadió: "Me hacía llamadas grupales para amenazarme", insistiendo en que conserva elementos que respaldarían sus declaraciones.
Debido a estos hechos, explicó que junto a su equipo legal presentó un escrito mediante el cual solicitaron que el teléfono celular de Angie Peña dejara de estar bajo control de esas personas y que el agente señalado fuera retirado de la investigación para garantizar la transparencia del proceso.
La familiar también cuestionó el rumbo que tomó el expediente y aseguró que, durante los primeros años, la investigación permaneció prácticamente sin avances.
Según dijo, inicialmente las diligencias estuvieron en manos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y no de la ATIC, agregando que el caso estuvo "engavetado" por más de dos años.
Las nuevas declaraciones surgen en medio de la controversia generada por las afirmaciones de la exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien denunció públicamente supuestas irregularidades dentro de la investigación y señaló que miembros de la ATIC habrían obstaculizado el esclarecimiento del caso.
En respuesta, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, rechazó esas versiones y aseguró que la desaparición de Angie Peña ha sido dirigida desde el inicio por fiscales del Ministerio Público, con apoyo de personal especializado de la DPI, pero "no con la ATIC". Además, confirmó que Villanueva será citada para que entregue formalmente las pruebas que asegura poseer.
Mora también aclaró que la reciente presencia de un juez ejecutor en las instalaciones de la ATIC respondió únicamente al trámite de un recurso de hábeas corpus presentado por el padre de Angie Peña y no a una intervención de esa dependencia, como se había interpretado tras las declaraciones de la exfuncionaria.
Mientras tanto, el paradero de Angie Peña continúa siendo desconocido y la investigación sigue abierta. El Ministerio Público reiteró que no descarta nuevas diligencias ni posibles acusaciones relacionadas con el caso, al tiempo que familiares de la joven insisten en que se esclarezcan las denuncias sobre el manejo de las evidencias y las presuntas irregularidades que, según ellos, marcaron el desarrollo de la investigación.