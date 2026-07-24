"Manipularon el caso": Familiar denuncia que la ATIC la amenzó con engavetar el caso y se quedaron con el celular de Angie Peña

La investigación por la desaparición de Angie Peña volvió a quedar bajo el escrutinio público, este 24 de julio, luego de que un familiar denunciara presuntas irregularidades cometidas durante las pesquisas. Entre los señalamientos más delicados, aseguró que un agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se quedó con el teléfono celular de la joven y que posteriormente comenzaron situaciones que, según ella, afectaron el desarrollo del expediente.