Con entrega de 110 vehículos refuerzan operaciones de seguridad en zona norte de Honduras

La Policía Militar del Orden Público recibió una nueva flota de vehículos para fortalecer las operaciones de seguridad en la zona norte del país. Aquí las imágenes del equipo dotado.
La entrega incluyó 60 radiopatrullas, 48 motocicletas, una ambulancia y un autobús para reforzar las capacidades operativas de la PMOP.
Los nuevos vehículos serán distribuidos entre las unidades de la PMOP en el norte de Honduras para ampliar la cobertura de seguridad.
La incorporación de la flota busca mejorar los tiempos de respuesta ante situaciones que requieran la intervención de las fuerzas de seguridad.
El acto de entrega se realizó en el complejo policial militar de San Pedro Sula con la participación de autoridades de las Fuerzas Armadas.
La nueva dotación permitirá fortalecer los patrullajes preventivos y la presencia de la PMOP en sectores de mayor incidencia delictiva.
Las motocicletas facilitarán el desplazamiento de los equipos de seguridad en zonas de difícil acceso y áreas urbanas.
La ambulancia entregada formará parte del apoyo logístico para las operaciones desarrolladas por la Policía Militar del Orden Público.
El autobús interurbano será utilizado para el traslado del personal militar durante las diferentes misiones asignadas.
Con esta flota, la PMOP reforzará acciones como retenes móviles y fijos, puntos de control y apoyo a otras instituciones del Estado.
Las Fuerzas Armadas aseguraron que el fortalecimiento logístico contribuirá al combate de la criminalidad y al mantenimiento del orden público.
La incorporación de los nuevos vehículos forma parte de las acciones para ampliar la capacidad operativa de la PMOP y fortalecer la seguridad ciudadana en la zona norte.