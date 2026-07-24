¿Qué música estará prohibida en los desfiles patrios 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación estableció nuevas disposiciones para garantizar el carácter cívico y solemne de los desfiles patrios 2026, entre ellas una estricta regulación del repertorio musical que podrán interpretar las bandas de guerra y musicales durante los recorridos oficiales.

Las autoridades informaron que el objetivo es preservar el respeto a los símbolos nacionales y evitar expresiones que desvirtúen el significado de las celebraciones de independencia.

De acuerdo con el reglamento, queda prohibida la interpretación de música comercial durante los desfiles patrios, al considerar que este tipo de repertorio no corresponde a la naturaleza del evento.

Además, no será permitido ejecutar reguetón, música urbana ni música electrónica, géneros que han sido incluidos dentro de las restricciones establecidas por el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip)

La normativa también restringe la interpretación de corridos y otras piezas de música regional o popular que no tengan relación con el sentido cívico de las festividades.

Otro de los puntos contempla la prohibición de canciones con letras de contenido inmoral, vulgar, violento o discriminatorio, así como aquellas que promuevan conductas contrarias a los valores cívicos.