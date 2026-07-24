¿Qué música estará prohibida en los desfiles patrios 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación estableció nuevas disposiciones para garantizar el carácter cívico y solemne de los desfiles patrios 2026, entre ellas una estricta regulación del repertorio musical que podrán interpretar las bandas de guerra y musicales durante los recorridos oficiales.
Las autoridades informaron que el objetivo es preservar el respeto a los símbolos nacionales y evitar expresiones que desvirtúen el significado de las celebraciones de independencia.
De acuerdo con el reglamento, queda prohibida la interpretación de música comercial durante los desfiles patrios, al considerar que este tipo de repertorio no corresponde a la naturaleza del evento.
Además, no será permitido ejecutar reguetón, música urbana ni música electrónica, géneros que han sido incluidos dentro de las restricciones establecidas por el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip)
La normativa también restringe la interpretación de corridos y otras piezas de música regional o popular que no tengan relación con el sentido cívico de las festividades.
Otro de los puntos contempla la prohibición de canciones con letras de contenido inmoral, vulgar, violento o discriminatorio, así como aquellas que promuevan conductas contrarias a los valores cívicos.
Las autoridades también dejaron claro que no se permitirá música con mensajes políticos o partidarios, ya que el reglamento considera esta práctica como una falta muy grave.
En el caso del Himno Nacional de Honduras, la Secretaría de Educación recordó que únicamente podrá interpretarse en su versión oficial. Esto significa que no se aceptarán adaptaciones, mezclas, arreglos musicales ni modificaciones de ritmo que alteren su solemnidad o significado.
También quedaron prohibidas las mezclas musicales que desvirtúen el carácter patriótico del desfile o que sirvan para acompañar coreografías que no formen parte del protocolo oficial.
El Cocip tendrá la facultad de supervisar el repertorio antes del inicio de los desfiles y durante el desarrollo de cada presentación.
Si se detecta la interpretación de piezas no autorizadas, las autoridades podrán ordenar la suspensión inmediata de la ejecución musical.
Los centros educativos o agrupaciones que incumplan las disposiciones podrán enfrentar medidas administrativas y las sanciones contempladas en el reglamento vigente.
Las restricciones también alcanzan a los vehículos equipados con sistemas de sonido, los cuales no podrán reproducir música ajena al carácter patriótico de la celebración.
La Secretaría de Educación reiteró que estas medidas buscan fortalecer el civismo, el respeto a los símbolos nacionales y el orden durante las actividades conmemorativas de los 205 años de independencia de Honduras.
Las autoridades hicieron un llamado a directores, docentes, estudiantes, padres de familia y bandas participantes para cumplir las disposiciones y contribuir al desarrollo de unos desfiles patrios 2026 con respeto, disciplina y sentido de identidad nacional.