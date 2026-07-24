¡Trancazo! Estos serán los nuevos precios de los combustibles desde el lunes 27 de julio; subirán hasta casi L6

Honduras.- Los conductores hondureños deberán preparar un mayor presupuesto para abastecer sus vehículos a partir del próximo lunes 27 de julio, cuando entre en vigencia una nueva estructura de precios de los combustibles con incrementos en casi todos los derivados del petróleo.
La Secretaría de Energía (SEN) informó, a través de sus canales oficiales, que las nuevas tarifas responden a las variaciones registradas en el mercado internacional de los hidrocarburos, lo que obligó a realizar nuevos ajustes tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.
Entre los combustibles que reflejarán mayores incrementos figura el kerosene, cuyo precio aumentará más de cinco lempiras por galón en ambas ciudades. También subirán la gasolina superior, la regular, el diésel y el GLP vehicular.
Pese a este nuevo ajuste, el Gobierno mantendrá el apoyo económico temporal para la gasolina regular y el diésel, mientras que el cilindro de GLP doméstico de 25 libras continuará con el mismo precio, sin variaciones para los consumidores.
Precios en Tegucigalpa
En la capital, la gasolina superior aumentará L3.32, por lo que su nuevo precio será de L135.16 por galón.
La gasolina regular tendrá un incremento de L1.70 y pasará a costar L123.73, manteniendo el subsidio temporal otorgado por el Gobierno.
El mayor ajuste será para el kerosene, que subirá L5.73, alcanzando un precio de L109.39 por galón.
Por su parte, el diésel incrementará L3.67, por lo que se venderá a L124.26, también bajo el esquema de apoyo económico temporal.
En cuanto al gas, el GLP doméstico conservará su precio de L249.62, mientras que el GLP vehicular aumentará 35 centavos, fijándose en L47.96 por galón.
Precios en San Pedro Sula
En la capital industrial, la gasolina superior registrará un aumento de L3.17, alcanzando un nuevo precio de L131.83 por galón.
La gasolina regular subirá L1.64, por lo que pasará a costar L120.45, manteniendo también el subsidio temporal anunciado por las autoridades.
El kerosene será el combustible con la mayor alza en la ciudad, al incrementar L5.59 y venderse desde el lunes a L106.05 por galón.
El diésel, por su parte, aumentará L3.61, por lo que su nuevo precio será de L120.95.
Finalmente, el GLP doméstico permanecerá congelado en L228.47, mientras que el GLP vehicular aumentará 35 centavos, ubicándose en L44.43 por galón.
Los nuevos precios comenzarán a aplicarse en las estaciones de servicio del país a partir del lunes 27 de julio, de acuerdo con la estructura oficial publicada por la Secretaría de Energía.