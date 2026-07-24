¡Trancazo! Estos serán los nuevos precios de los combustibles desde el lunes 27 de julio; subirán hasta casi L6

Honduras.- Los conductores hondureños deberán preparar un mayor presupuesto para abastecer sus vehículos a partir del próximo lunes 27 de julio, cuando entre en vigencia una nueva estructura de precios de los combustibles con incrementos en casi todos los derivados del petróleo.

La Secretaría de Energía (SEN) informó, a través de sus canales oficiales, que las nuevas tarifas responden a las variaciones registradas en el mercado internacional de los hidrocarburos, lo que obligó a realizar nuevos ajustes tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

Entre los combustibles que reflejarán mayores incrementos figura el kerosene, cuyo precio aumentará más de cinco lempiras por galón en ambas ciudades. También subirán la gasolina superior, la regular, el diésel y el GLP vehicular.

Pese a este nuevo ajuste, el Gobierno mantendrá el apoyo económico temporal para la gasolina regular y el diésel, mientras que el cilindro de GLP doméstico de 25 libras continuará con el mismo precio, sin variaciones para los consumidores.