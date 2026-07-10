¿Se frenan las rebajas? Así cambiarán los precios de los combustibles desde el lunes 13 de julio

Honduras.- Los hondureños volverán a recibir un alivio en el precio de los combustibles a partir del próximo lunes 13 de julio, cuando entren en vigencia las nuevas estructuras tarifarias anunciadas por la Secretaría de Energía (SEN). Aunque la mayoría de los derivados del petróleo registrarán nuevas rebajas, las disminuciones serán menores en comparación con las observadas en semanas anteriores, debido al comportamiento reciente del mercado internacional. De acuerdo con la institución, el repunte cercano al 5 % en los precios internacionales del crudo redujo el margen para aplicar reducciones más significativas en el país.

La Secretaría de Energía explicó que el incremento responde principalmente a la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, situación que ha generado incertidumbre en los mercados energéticos y presiones sobre el precio del petróleo a nivel mundial. Pese a ese escenario, las gasolinas, el diésel, el kerosene y el GLP vehicular volverán a reflejar ajustes a la baja en Honduras durante la próxima semana. El único combustible que mantendrá su precio será el GLP doméstico, gracias al subsidio temporal que continúa aplicando el Gobierno de la República para evitar incrementos en el cilindro de uso residencial.



Precios en Tegucigalpa

En la capital, la gasolina superior registrará una rebaja de 24 centavos y pasará a costar L131.15 por galón a partir del lunes. La gasolina regular disminuirá cinco centavos y se venderá a L121.70, mientras que el kerosene bajará L2.25, ubicándose en L102.37 por galón. Por su parte, el diésel tendrá una reducción de L1.22 y su nuevo precio será de L119.53 por galón. En el caso del GLP vehicular, el combustible reducirá 62 centavos y pasará a costar L47.96. El GLP doméstico mantendrá su valor de L249.62 en Tegucigalpa debido al apoyo económico temporal que continúa vigente para este producto.

Preecios en San Pedro Sula