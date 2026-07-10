Su familia reunió L20 mil para "salvarlo": capturan a hombre que fingió su secuestro en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Policía Nacional capturó a un joven de 21 años luego de determinar que fingió su propio secuestro para obtener dinero de sus familiares y utilizarlo para emigrar hacia Estados Unidos.
El caso comenzó tras una denuncia recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, luego de que familiares del joven fueran alertados sobre un supuesto secuestro ocurrido en San Pedro Sula.
Según las investigaciones, el propio joven se comunicó con su expareja para informarle que había sido privado de libertad y pedirle que notificara de inmediato a sus familiares sobre la situación.
Posteriormente, el padre del muchacho recibió llamadas en las que le exigían el pago de 50 mil lempiras a cambio de su supuesta liberación, dinero que debía ser depositado en una cuenta bancaria.
Familia depositó parte del dinero
Aunque los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) recomendaron no realizar ningún pago mientras avanzaban las investigaciones, los familiares decidieron transferir 20 mil lempiras por temor a que la vida del joven estuviera en peligro.
Sin embargo, las diligencias de inteligencia realizadas por la UNAS permitieron ubicar al supuesto secuestrado sano y salvo en la colonia La Puerta de San Pedro Sula.
Durante el procedimiento, los agentes confirmaron que el joven nunca estuvo retenido contra su voluntad y que todo formaba parte de un plan previamente organizado.
Pruebas
Al momento de la intervención policial, las autoridades le encontraron 19,800 lempiras en efectivo, además del comprobante del retiro bancario y el teléfono celular utilizado durante la simulación del secuestro.
Las investigaciones establecieron que el objetivo del engaño era reunir recursos económicos para viajar de manera irregular hacia Estados Unidos.
El joven, originario de la comunidad de Canguacota, en el municipio de San Marcos, Ocotepeque, y de oficio jornalero, será remitido ante la Fiscalía por el delito de simulación de infracción inexistente, según lo establecido en el Código Penal hondureño.