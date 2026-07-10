Su familia reunió L20 mil para "salvarlo": capturan a hombre que fingió su secuestro en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Policía Nacional capturó a un joven de 21 años luego de determinar que fingió su propio secuestro para obtener dinero de sus familiares y utilizarlo para emigrar hacia Estados Unidos.

El caso comenzó tras una denuncia recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, luego de que familiares del joven fueran alertados sobre un supuesto secuestro ocurrido en San Pedro Sula.

Según las investigaciones, el propio joven se comunicó con su expareja para informarle que había sido privado de libertad y pedirle que notificara de inmediato a sus familiares sobre la situación.

Posteriormente, el padre del muchacho recibió llamadas en las que le exigían el pago de 50 mil lempiras a cambio de su supuesta liberación, dinero que debía ser depositado en una cuenta bancaria.