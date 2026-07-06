Hombre finge secuestro para alejarse de su pareja y "tener unos días en paz"

Tegucigalpa, Honduras.- Lo que durante casi dos semanas fue investigado como un posible secuestro terminó convirtiéndose en un caso de simulación. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) confirmó este lunes 6 de julio que un ingeniero en telecomunicaciones, de 42 años, fingió haber sido privado de su libertad en Tegucigalpa para alejarse de su pareja sentimental. El hombre había sido reportado como desaparecido desde el pasado 23 de junio, luego de que sus familiares denunciaran que presuntamente había sido interceptado por supuestos integrantes de una estructura criminal mientras realizaba diligencias personales en la capital. Con el paso de los días, la preocupación aumentó cuando los allegados comenzaron a recibir mensajes enviados por WhatsApp en los que se exigía el pago de 40 mil lempiras a cambio de su supuesta liberación, lo que motivó la intervención de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la DPI.

Sin embargo, los agentes localizaron al ingeniero dentro de una vivienda ubicada en la residencial Los Robles, en Tegucigalpa, donde se encontraba tranquilo y sin señales de haber permanecido retenido contra su voluntad.



Confesión del autosecuestro

Una vez localizado, el ciudadano explicó a los investigadores que nunca estuvo secuestrado. De manera voluntaria reconoció que había organizado toda la historia porque quería distanciarse de su pareja y pasar algunos días lejos de ella. Según la información brindada por la DPI, el propio ingeniero planificó su desaparición y permitió que durante ese tiempo se enviaran mensajes exigiendo dinero a sus familiares, con el propósito de hacer creer que realmente estaba en poder de secuestradores. La confesión descartó por completo la existencia de una organización criminal detrás del caso y permitió a los agentes concluir que se trató de una autoprivación de libertad.

De víctima a ser investigado