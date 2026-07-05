Migración infantil: un promedio anual de 11,700 niños retornaron a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 129 mil niñas, niños y adolescentes fueron retornados a Honduras desde 2014 hasta 2025 (en los últimos 11 años), señalan datos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Esto significa que el promedio anual de menores repatriados fue de unos 11,700, una cifra considerada alarmante debido a que se trata de un grupo vulnerable.

Solo entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2025, la Senaf registró el retorno de 2,537 menores de edad. Informes oficiales apuntan a que el flujo de menores migrantes es una situación "que persiste desde la última década".

Wilmer Vásquez, director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), apuntó que el retorno migratorio de infantes evidencia una falta de garantías de derechos fundamentales históricos para la niñez hondureña.

"La problemática de la migración se mantiene y es una situación que nos preocupa mucho porque la niñez y adolescencia de este país debería estar siendo protegida por el Estado", apuntó.

El experto, además, señaló que el elevado número de menores retornados durante la última década evidencia un problema estructural que, a su criterio, requiere atención del Estado.