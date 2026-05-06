¿Qué trámites migratorios endureció y suspendió Estados Unidos?

Tegucigalpa, Honduras.-La administración federal de Estados Unidos ha implementado nuevas medidas que endurecen de forma significativa los procesos migratorios, impactando tanto a solicitantes nuevos como a personas con trámites en curso o estatus legal vigente. Las disposiciones, impulsadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis), buscan reforzar los controles mediante verificaciones de seguridad más estrictas y un mayor acceso a bases de datos federales.

Suspensión de beneficios migratorios clave

Uno de los cambios más relevantes es la suspensión temporal en la toma de decisiones sobre beneficios migratorios fundamentales. Esta medida afecta solicitudes de residencia legal permanente, permisos de trabajo y renovaciones de programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y el Estatus de Protección Temporal (TPS). Según voceros del Uscis, la pausa responde a la necesidad de implementar nuevos mecanismos de verificación que garanticen un proceso más riguroso antes de aprobar cualquier beneficio. La intención es fortalecer el sistema de evaluación y evitar que se otorguen permisos sin cumplir con los nuevos estándares de seguridad.

Expertos en inmigración señalan que esta suspensión no implica la cancelación de los trámites, pero sí generará retrasos considerables. En algunos casos, los solicitantes podrían ser citados nuevamente para completar procesos adicionales, como la toma de huellas biométricas o actualización de datos. La medida ha generado preocupación entre miles de migrantes que dependen de estos beneficios para trabajar y residir legalmente en el país, ya que los tiempos de respuesta podrían extenderse de manera indefinida.

Nuevos filtros para visas y control anticipado del asilo

El endurecimiento también alcanza a quienes solicitan visas de no migrante, incluyendo turistas, estudiantes y trabajadores temporales. El Departamento de Estado estableció nuevos requisitos que deben cumplirse obligatoriamente durante la entrevista consular. Entre ellos, destacan dos preguntas clave: si el solicitante ha sufrido daño en su país de origen y si teme sufrirlo al regresar. Para continuar con el proceso, las personas deberán responder “no” a ambas interrogantes; de lo contrario, el trámite puede ser bloqueado automáticamente.

Este nuevo mecanismo busca documentar desde el inicio si existe un “miedo creíble”, con el objetivo de evitar que los solicitantes ingresen a Estados Unidos con visa y posteriormente soliciten asilo en territorio estadounidense. Especialistas advierten que esta medida puede convertirse en un arma de doble filo. Si una persona niega temor durante la entrevista consular y luego solicita asilo, podría ser acusada de fraude migratorio, lo que complicaría su situación legal.

Otro de los cambios relevantes es la ampliación de los controles a la actividad digital de los solicitantes. Las autoridades consulares ahora pueden revisar redes sociales mediante herramientas de inteligencia artificial para identificar posibles riesgos. Este análisis busca detectar contenido que pueda considerarse incompatible con los intereses de seguridad nacional, como vínculos con actividades delictivas, uso de armas o participación en protestas sensibles.