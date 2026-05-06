Foro de Mujeres Políticas presenta propuestas de reformas electorales al Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco del proyecto EUROELECT-H: Apoyo al Ciclo Electoral en Honduras para Elecciones Transparentes y Pacíficas, financiado por la Unión Europea (UE) e implementado por ONU Mujeres, se lleva a cabo el Foro Internacional: Reformas para la Igualdad de Género y la Participación Política de las Mujeres. Este espacio reúne a tomadores de decisión, lideresas políticas, representantes de organismos internacionales y sociedad civil. El Foro de Mujeres Políticas de Honduras (FMPH) impulsa un espacio de diálogo y reflexión sobre las reformas electorales en Honduras desde la perspectiva de los derechos políticos de las mujeres, facilitando el intercambio de experiencias comparadas en América Latina y el análisis de propuestas orientadas a fortalecer su participación política y avanzar hacia la igualdad de género. En los últimos años, América Latina ha impulsado reformas electorales orientadas a fortalecer la transparencia, la integridad y la inclusión de las mujeres en los procesos democráticos, incorporando avances en paridad de género, representación política y mecanismos para prevenir la violencia política contra las mujeres.

En Honduras, este proceso ha cobrado especial relevancia ante los desafíos identificados en procesos electorales recientes y la necesidad de continuar fortaleciendo la institucionalidad democrática. En este escenario, distintos actores han promovido propuestas orientadas a mejorar el marco normativo electoral, incorporando un enfoque de género que permita garantizar condiciones más equitativas de participación. Sin embargo, persisten barreras estructurales que limitan la participación plena de las mujeres, entre ellas la violencia política de género. Esta se manifiesta en prácticas de exclusión, deslegitimación y restricciones al ejercicio de los derechos políticos, afectando tanto el acceso como la permanencia de las mujeres en espacios de toma de decisión.

Por una democracia inclusiva

En línea con el objetivo del Foro, el intercambio permitió analizar experiencias regionales, identificar lecciones aprendidas y reflexionar sobre su aplicabilidad en el contexto hondureño, especialmente en materia de paridad política, fortalecimiento institucional y prevención de la violencia política y económica contra las mujeres. El evento incluyó una conferencia marco, así como paneles con expertas nacionales e internacionales, promoviendo un diálogo plural y constructivo. Como resultado, el Foro consolida un espacio de intercambio que contribuye a fortalecer el debate nacional sobre las reformas electorales, resaltando la urgencia de avanzar hacia marcos normativos más inclusivos que garanticen la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y libres de violencia. En ese marco, el FMPH realizó la entrega formal de su propuesta de reformas electorales ante la Comisión de Reformas Electorales del Congreso Nacional de Honduras, posicionando una agenda orientada a fortalecer la democracia paritaria, prevenir la violencia politica contra las mujeres y asegurar reglas más justas para su participación en los procesos electorales. Esta acción reafirma el compromiso de las organizaciones de mujeres, las instituciones nacionales y la cooperación internacional con la construcción de una democracia hondureña más representativa, transparente e inclusiva, donde los derechos políticos de las mujeres sean plenamente garantizados.

Mujeres en cargos de elección

La violencia política de género continúa representando un obstáculo significativo para la consolidación de una democracia inclusiva, al limitar la representación efectiva de las mujeres y debilitar la confianza ciudadana en las instituciones. En las elecciones generates de 2025, solo 36 diputaciones de las 128 están ocupadas por mujeres, y únicamente el 7% de las alcaldías son lideradas por ellas, según detalla el Consejo Nacional Electoral (CNE). En cuanto a la violencia política de género, los más de 102,565 mensajes sexistas documentados por organizaciones de mujeres en 2025 evidencian un deterioro en la ley calidad del debate público y el uso de la misoginia como herramienta para disputar el poder.