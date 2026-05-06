"Hay mucha cobardía": Cossette sobre Marlon Ochoa por no presentarse a audiencia

Tegucigalpa, Honduras.- Con Marlon Ochoa ausente, Cossette López se presentó a la audiencia por la querella interpuesta contra su colega, el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE).
López llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) alrededor de las 8:40 de la mañana y aseguró que, por su parte, no hay intenciones de conciliar.
Antes de iniciar la audiencia, la consejera del CNE sostuvo: “Que se tomen muestras reales de lo que es mi voz y que se demuestre. Yo no sé cómo se fabricaron, si utilizaron inteligencia artificial, si grabaron, si distorsionaron o si manipularon; no me interesa, yo lo que quiero es que se esclarezca”.
Posteriormente aseguró: “De mi parte no hay conciliación y de parte de él hay mucha cobardía, porque, que yo sepa, no está en el país, así que veremos qué pasa”.
Marlon Ochoa no se presentó a la audiencia; únicamente llegó su representante legal. Sobre ello, López dijo: “No me esperaba algo distinto, eso es lo de él: huir”.
El 28 de abril de 2026, un juez le notificó a Ochoa que debía comparecer en la audiencia de conciliación este miércoles 6 de mayo. Pese al tiempo de anticipación con el que fue avisado, no se presentó.
López acusó a Ochoa por los supuestos delitos de calumnia en publicidad en concurso ideal, así como un delito adicional de calumnia en publicidad en perjuicio de su honor y dignidad profesional, luego de que este revelara audios donde la acusa de querer boicotear las elecciones pasadas.
Ochoa fuera del país
El juicio contra Marlon Ochoa fue aprobado en el Congreso Nacional el pasado 9 de abril, al igual que el de Mario Morazán, exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y los exmagistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, todos destituidos la noche del pasado 16 de abril.
Según dieron a conocer las autoridades de migración, Ochoa salió del país antes de que iniciara el juicio político. Salió por la aduana de El Amatillo rumbo a El Salvador, pero se desconoce si permanece en ese país.