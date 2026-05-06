  1. Inicio
  2. · Honduras

"Hay mucha cobardía": Cossette sobre Marlon Ochoa por no presentarse a audiencia

López aseguró que no tiene intención de conciliar y tachó de “cobarde” a Ochoa por estar ausente en la audiencia de conciliación programada para este miércoles 6 de mayo

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 09:14
Hay mucha cobardía: Cossette sobre Marlon Ochoa por no presentarse a audiencia

Pare este miércoles 6 de mayo Cossette López y Marlon Ochoa estaban citados a audiencia de conciliación, pero el exconsejero no llegó.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Con Marlon Ochoa ausente, Cossette López se presentó a la audiencia por la querella interpuesta contra su colega, el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE).

López llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) alrededor de las 8:40 de la mañana y aseguró que, por su parte, no hay intenciones de conciliar.

Antes de iniciar la audiencia, la consejera del CNE sostuvo: “Que se tomen muestras reales de lo que es mi voz y que se demuestre. Yo no sé cómo se fabricaron, si utilizaron inteligencia artificial, si grabaron, si distorsionaron o si manipularon; no me interesa, yo lo que quiero es que se esclarezca”.

Defensa de Cossette López interpone querella contra Marlon Ochoa

Posteriormente aseguró: “De mi parte no hay conciliación y de parte de él hay mucha cobardía, porque, que yo sepa, no está en el país, así que veremos qué pasa”.

Marlon Ochoa no se presentó a la audiencia; únicamente llegó su representante legal. Sobre ello, López dijo: “No me esperaba algo distinto, eso es lo de él: huir”.

El 28 de abril de 2026, un juez le notificó a Ochoa que debía comparecer en la audiencia de conciliación este miércoles 6 de mayo. Pese al tiempo de anticipación con el que fue avisado, no se presentó.

López acusó a Ochoa por los supuestos delitos de calumnia en publicidad en concurso ideal, así como un delito adicional de calumnia en publicidad en perjuicio de su honor y dignidad profesional, luego de que este revelara audios donde la acusa de querer boicotear las elecciones pasadas.

Marlon Ochoa deberá regresar a Honduras: juez lo cita a audiencia por querella

Ochoa fuera del país

El juicio contra Marlon Ochoa fue aprobado en el Congreso Nacional el pasado 9 de abril, al igual que el de Mario Morazán, exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y los exmagistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, todos destituidos la noche del pasado 16 de abril.

Según dieron a conocer las autoridades de migración, Ochoa salió del país antes de que iniciara el juicio político. Salió por la aduana de El Amatillo rumbo a El Salvador, pero se desconoce si permanece en ese país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias