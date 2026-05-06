"Hay mucha cobardía": Cossette sobre Marlon Ochoa por no presentarse a audiencia

Tegucigalpa, Honduras.- Con Marlon Ochoa ausente, Cossette López se presentó a la audiencia por la querella interpuesta contra su colega, el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE). López llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) alrededor de las 8:40 de la mañana y aseguró que, por su parte, no hay intenciones de conciliar. Antes de iniciar la audiencia, la consejera del CNE sostuvo: “Que se tomen muestras reales de lo que es mi voz y que se demuestre. Yo no sé cómo se fabricaron, si utilizaron inteligencia artificial, si grabaron, si distorsionaron o si manipularon; no me interesa, yo lo que quiero es que se esclarezca”.

Posteriormente aseguró: “De mi parte no hay conciliación y de parte de él hay mucha cobardía, porque, que yo sepa, no está en el país, así que veremos qué pasa”. Marlon Ochoa no se presentó a la audiencia; únicamente llegó su representante legal. Sobre ello, López dijo: “No me esperaba algo distinto, eso es lo de él: huir”. El 28 de abril de 2026, un juez le notificó a Ochoa que debía comparecer en la audiencia de conciliación este miércoles 6 de mayo. Pese al tiempo de anticipación con el que fue avisado, no se presentó. López acusó a Ochoa por los supuestos delitos de calumnia en publicidad en concurso ideal, así como un delito adicional de calumnia en publicidad en perjuicio de su honor y dignidad profesional, luego de que este revelara audios donde la acusa de querer boicotear las elecciones pasadas.

Ochoa fuera del país