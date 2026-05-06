Tomás Zambrano confirma envío de supuestos audios a laboratorios en EE UU para peritaje

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la circulación de presuntos audios de un supuesto plan de conspiración que involucraría a figuras políticas hondureñas, el presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, anunció que se aprobó el envío de este contenido a laboratorios especializados en Estados Unidos para realizar un peritaje.

En las últimas horas, Zambrano, a través de su cuenta de X, manifestó que se iniciará el proceso para la revisión de "los audios falsos que la conexión de la izquierda internacional ha estado difundiendo en redes sociales y medios afines".

"Para todos los hondureños que nos han escuchado durante años en entrevistas, foros y discursos, es evidente que esas voces no son las nuestras", aclaró Zambrano.