Tomás Zambrano confirma envío de supuestos audios a laboratorios en EE UU para peritaje

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la circulación de presuntos audios de un supuesto plan de conspiración que involucraría a figuras políticas hondureñas, el presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, anunció que se aprobó el envío de este contenido a laboratorios especializados en Estados Unidos para realizar un peritaje.
En las últimas horas, Zambrano, a través de su cuenta de X, manifestó que se iniciará el proceso para la revisión de "los audios falsos que la conexión de la izquierda internacional ha estado difundiendo en redes sociales y medios afines".
"Para todos los hondureños que nos han escuchado durante años en entrevistas, foros y discursos, es evidente que esas voces no son las nuestras", aclaró Zambrano.
Una investigación conocida como “Hondurasgate” y “Canal RED” expone supuestas conversaciones de WhatsApp, Signal y Telegram, las cuales habrían sido grabadas entre enero y abril de 2026, sobre una supuesta injerencia extranjera en Honduras entre varias figuras políticas.
En relación a esos materiales, el presidente del Poder Legislativo aclaró que "algunas (voces) incluso fueron falsificadas con acento colombiano o nicaragüense. "La burda falsificación de esta campaña es tan evidente que resulta cómica".
Ante el panorama de “desinformación” que asegura Zambrano, quien advierte que esto solo es un plan para “distraernos de los verdaderos problemas de Honduras”, informó que el Congreso Nacional acaba de aprobar el envío de estos audios a laboratorios especializados en Estados Unidos.
"Una vez que tengamos los resultados del análisis de expertos internacionales, procederemos de inmediato a iniciar las acciones legales correspondientes contra quienes hayan cometido ofensas contra el honor de varios hondureños", advirtió.
El titular del Congreso indicó que no permitirá que “agendas extranjeras nos desvíen de nuestro camino. Nuestro compromiso es claro: trabajar sin distracciones para brindar respuestas y soluciones reales a las necesidades del pueblo hondureño”.
Según se expone en la investigación conocida como “Hondurasgate” y “Canal RED”, los supuestos audios involucrarían al presidente Nasry Asfura, el titular del Congreso Nacional Tomás Zambrano, la representante del Consejo Nacional Electoral (CNE) Cossette López, la designada presidencial María Antonieta Mejía y el exgobernante Juan Orlando Hernández.