Fortuna, decisiones y advertencias: lo que deparan hoy los astros para cada signo

Tegucigalpa, Honduras.- Desde avances financieros hasta advertencias sobre el descanso, el horóscopo invita a equilibrar intuición y responsabilidad.

El apoyo de personas cercanas, la claridad en las decisiones y el autocuidado serán factores determinantes para aprovechar al máximo lo que el día tiene preparado

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Estás de suerte. Tendrás posibilidades de aumentar tus ingresos. Sólo deberás desarrollar un poco tu imaginación y agudizar tu enorme capacidad intuitiva. En tu pareja y/o tus amigos encontrarás el apoyo necesario para llevarlos a la práctica.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Encontrarás a partir de hoy la forma de dar salida a todos tus intereses más altruistas; gracias a las orientaciones y los ánimos de algunas personas cercanas podrías llenar esa sensación de artificiosidad que a veces se apodera de ti.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tendrás ganas de diversión y esparcimiento; aprovecharás cualquier ocasión para celebrar algo. Piensa en tu salud y descansa lo que puedas para reponer fuerzas, los excesos te pueden salir caros, así que controla y utiliza tu cerebro.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Notarás hoy signos de cansancio más acentuados de lo habitual tras una jornada de gran actividad laboral. Procura descansar durante la noche al menos ocho horas, con tal de acabar cuanto antes las cosas que te han quedado pendientes, si es que valoras tu empleo.

LEO (23 julio - 22 agosto). Tu independencia es muy importante para ti; tenlo en cuenta a la hora de iniciar una relación amorosa. En el trabajo, aunque últimamente le dedicas menos tiempo, tus proyectos se hacen realidad sin apenas esfuerzo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Te convendrá prestar la máxima atención durante la jornada si tienes que firmar cualquier tipo de trabajo o facturas por servicios, porque en la letra pequeña de los mismos habrá puntos que te perjudiquen. Lee con atención y detenimiento.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Debes lanzarte decididamente por lo que interesa. Las indecisiones pueden hacerte perder tanto oportunidades profesionales como sentimentales, si es este el factor que más desestabiliza tu vida.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Estás más enamoradizo de la cuenta, y tal vez debas pagar un precio por ello. No des falsas esperanzas a nadie sólo por el hecho de alimentar tu ego; las personas que te quieren pueden llegar a sufrir también.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Vives una época ideal para desarrollar ideas o plasmar la vena creativa que te corresponda. En el momento de los parabienes, no seas mezquino, deberás agradecer el trabajo en equipo y contar con esa gente para tus proyectos futuros.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si disfrutas de una relación consolidada, presta mucha atención a tu pareja, porque pueden llegarte signos de cambios bastante radicales, como por ejemplo la posibilidad de tener hijos. Si no lo han hablado, será ahora el momento.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tu economía inicia un camino descendente, con gastos imprevistos y las estrecheces naturales de esta temporada, que podrían obligarte a pedir un pequeño préstamo para ir tirando. Algún familiar te sacará del apuro sin grandes esfuerzos.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Ante los fallos en tu tono vital, te interesarás por las dietas y cuidados específicos que te ayuden a salvar estos baches puntuales. Necesitarás el apoyo de la familia para una alimentación más sana y la posibilidad de practicar algún deporte.