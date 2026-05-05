Michaell Chirinos aconseja a Nixon Cruz, actualidad de Olimpia y critica calendario de triangulares

El volante Michaell Chirinos compareció ante los medios de comunicación y brindó sus sensaciones sobre el momento del equipo. El atacante destacó la experiencia del grupo en instancias finales, pero también hizo énfasis en la necesidad de corregir errores puntuales que han costado en partidos recientes.

Tegucigalpa, Honduras.- El Club Deportivo Olimpia se prepara para su debut en las triangulares del Clausura 2026 , en un grupo exigente donde también figuran Marathón y Real España . A pocas horas del compromiso ante los verdolagas, el plantel albo afinó su preparación en el CAR José Rafael Ferrari, con la mira puesta en arrancar con pie derecho esta fase decisiva del torneo.

Además, el futbolista olimpista abordó distintos temas alrededor del entorno del fútbol hondureño como el caso de indisciplina de Nixon Cruz. Por último, lanzó una crítica sobre el calendario de las triangulares y dio su opinión sobre la cancha del Morazán.

Chirinos también se refirió a la competitividad del grupo, descartando que exista un favorito claro y asegurando que los tres clubes tienen argumentos para pelear por el pase. En esa línea, valoró el triunfo reciente de Marathón ante la máquina, subrayando que llega fortalecido anímicamente tras imponerse al líder de las vueltas.

Sí, la frase pasa por darle confianza a los compañeros, porque sabemos que en esta etapa final nos convertimos en lo que más queremos, tanto en lo grupal como en lo físico de cada jugador. Esta recta final nos gusta, nos llena de confianza, además de tener mucha experiencia. Hemos jugado muchas etapas finales. Es la ilusión de salir campeón; vamos a ver qué pasa. Al final, trataremos de hacer un excelente trabajo para llegar a la final, que es lo que más queremos, y darle ilusión a toda la afición. Yo comparto lo que dijo el profe Lavallén, porque son de esos partidos en los que pensás que podés ganarlo y ellos están con nueve, entonces la mente te traiciona a veces. Real España es muy complicado, pero es parte del fútbol también. En esta etapa final lo importante es ganar; cómo o cuánto sea el resultado no importa. Obviamente, estás con nueve y vos con once, y querés ganar 5 a 0, 6 a 0, pero el otro también juega, tiene grandes jugadores. Eddie, por ejemplo, las ganaba todas arriba; es un jugador de mucho cuidado. Buscaban centros, buscaban faltas; desde el saque de banda buscaban a Eddie. Tuvieron dos que le quedaron a Darixon y empataron el partido. Entonces, al final, en esta etapa el resultado es lo importante y sumar es lo que más el equipo quiere.

Nosotros lo tomamos con responsabilidad y con mucho entusiasmo. El torneo pasado nos tocó de la misma manera, un grupo muy difícil. Lo supimos llevar y salimos campeones. El caso nuevamente es el mismo. Respetamos a los rivales, pero nuestra ilusión es salir campeón. Sabemos que será muy complicado, con partidos muy disputados. Trataremos de hacer un excelente partido para seguir sumando y llegar a la recta final, que es lo que más queremos.

En lo grupal, no dar detalles mínimos ni regalar nada. El fútbol es de detalles y, entre más detalles regales, más complicado se te puede hacer un partido. Marathón tiene grandes jugadores. En lo personal, debo estar mejor físicamente en esta instancia final y tener un poco más de calma en lo último antes de anotar gol. Vamos a hacer un excelente partido. Será muy complicado, pero estamos en casa y hay que tratar de hacer las cosas bien.

Siendo autocrítico y para poder estar en esa siguiente fase, ¿qué cosas deben mejorar en lo personal y, sobre todo, también en lo grupal?

Para nosotros, todos los equipos que entraron a esta recta final son difíciles; por eso están ahí. A Marathón siempre lo miramos como un rival muy complicado por los jugadores que tiene y por el cuerpo técnico. Sabemos que no pasaron un buen momento, igual que nosotros en su momento, pero conocíamos la calidad que tienen. Haberle ganado al Real España, líder del torneo, les llena de confianza. Al final, las expulsiones le hicieron pasar un mal partido a Real España y así perder los tres puntos, que en esta instancia es importante sumar.

A Marathón lo consideraban el equipo más débil y que no iba a pelear. ¿te parece que se confirma que la lucha no es de dos, sino de tres en este grupo, contrario a lo que se venía diciendo?

El plantel, luego de un torneo atípico dentro de todo lo que vivieron, ¿cómo llega a estas instancias?

A nosotros nos gusta esta etapa. Tenemos mucha experiencia, como lo dije hace poco. Estamos muy ilusionados con llegar a la final nuevamente y tratar de ganarla. Sabemos que tuvimos un torneo muy complicado por muchas razones, pero aquí estamos nuevamente con confianza. En los últimos partidos creo que lo hicimos bien. Contra Real España cometimos errores; el equipo también notó el cansancio de tanto viaje, de jugar en otra cancha, de ir, venir y volverse a ir. Eso también nos pasó factura contra Real España. Tuvimos una semana muy importante para corregir errores. Ahora nos sentimos cada vez más fuertes y esta etapa nos gusta.

¿Qué consejo le puede dar Chirinos, que fue un joven que se fue al extranjero y que hoy es un tipo con muchas “barras”, como decimos en el fútbol, a un cipote como Nixon Cruz, que tiene futuro y que es de esos futbolistas que pocas veces se ven en nuestra liga?

Creo que debe tener humildad. Al llegar a Primera División y convertirse en un gran jugador en una institución como Real España, tiene que mantener los pies sobre la tierra. En un equipo de esa altura, uno no puede cometer ese tipo de errores. Una vez te puede pasar; dos veces ya no se perdona. Un ejemplo aquí en Olimpia: eso no lo perdonamos, tanto el cuerpo técnico como los jugadores de mayor peso. El consejo es que siga trabajando, que siga luchando, que se mentalice en jugar nada más, en no pelear, porque tiene un temperamento muy fácil de provocar. Los rivales ya lo conocen y lo que ha hecho en el fútbol es muy importante, pero al final lo que más se destaca es lo que hizo en el partido pasado.

¿Crees que esa es la realidad del fútbol hondureño, que no vienen con una formación profesional y vemos reflejadas actitudes grotescas en el campo? Y preguntarte también por tu realidad como futbolista: ¿te tranquiliza que Real España y Motagua no hayan logrado los tres puntos?

Sí, es parte de lo que vivís en categorías menores, pero también está la parte mental: si llegaste a Primera División fue por tu talento y no te puede afectar una desconcentración como en este caso. Creo que es una irresponsabilidad de ambos jugadores de Real España, porque estás en una etapa en la que no puedes cometer errores. Estos partidos son de detalles, pero es parte del aprendizaje futbolístico y espero que puedan corregirlo. Me tranquiliza ver a Edwin, que anotó en el último partido; a Jorge Álvarez, a Jerry, a Yustin, que ya están con nosotros; a Benguche, que anotó. Eso es lo que me tranquiliza.

Van a visitar a Real España, ¿has visto el tema de la cancha del Morazán personalmente? ¿Qué opinas?

Primero vamos con Marathón; vamos a ver qué pasa y luego pensaremos en Real España. Sobre la cancha, la última vez que la visitamos sentí que solo le faltaba regarla; para mí está en óptimas condiciones. Sí había algunos parches, pero no sé qué pasó después. Al final, uno se dedica a jugar donde sea, porque hemos ido a peores canchas y tampoco nadie dice nada. Entonces, porque es la de San Pedro se critica; la de La Paz es muy fea, muy complicada y no es para jugar fútbol. La de Choluteca es muy fea y no está para jugar al fútbol. En cambio, la de San Pedro está hermosa.

¿Crees que somos doble moral al criticar a Nixon pero no a otros que hacen cosas peores?

Cuando yo inicié mi carrera futbolística tenía compañeros como Noel Valladares, Fabio De Souza y Garrido, y yo no podía decir ni una palabra, aunque quisiera. Sabía que no tenían la culpa y me la echaban a mí, y yo tenía que callar. Sabía que no me podían sacar amarilla ni roja porque dejaba al equipo complicado y no volvía a jugar. Entonces él lo que tiene que hacer es dedicarse a jugar. Su temperamento, como lo dije, es complicado; es fácil sacarlo de un partido, entonces tiene que mejorar. También los compañeros tienen que apoyarlo, decirle las cosas cuando toca, porque uno en esa etapa hace 10 goles y ya se cree la figura. Él es un cipote joven que nos puede ayudar mucho en la Selección y en su club. Esperemos que cambie su temperamento y se dedique a jugar para ser un excelente jugador.

¿Qué le falta a nuestra Liga para tener más calidad?

Creo que una mejor coordinación en todo: en el calendario, en los horarios de los partidos y en muchos aspectos más. Jugamos martes y tenés que estar concentrado desde el lunes; ¿quién va a ir un martes a las 8 de la noche a ver un partido? Nadie. Después está la inseguridad en el país y todo lo que ha pasado en los estadios. Es muy complicado. Todos los ámbitos alrededor del fútbol tienen que controlarse y nosotros como jugadores debemos dar un mejor espectáculo.

¿Qué tanto le puede afectar a Nixon este tipo de actitudes para dar el salto al extranjero?

Eso es primordial. En el extranjero no te van a permitir hacer eso, en ningún equipo, porque es una irresponsabilidad. Te expulsan una vez, apelan y te vuelven a expulsar; es muy complicado. Eso no existe en el fútbol, porque tenés que estar concentrado, y más en un partido como ese.

Sobre Jerry, ¿qué opinión te merece?

Un goleador como Jerry siempre es importante tenerlo en el equipo. Me encanta que ya esté con nosotros; le he visto cosas importantes. Ha tenido algunos temas personales que tuvo que mejorar, y gracias a Dios tenemos un goleador con más de 200 goles en el país. Es de admirar. En estas instancias lo conozco muy bien y sé que puede hacer las cosas bien, así que hay que tener mucho cuidado.