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Asfura viajará a Costa Rica para investidura presidencial de Laura Fernández

Durante la visita, buscará fortalecer relaciones bilaterales y atraer inversión. La investidura reunirá a líderes internacionales y delegaciones oficiales

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 08:20
Asfura viajará a Costa Rica para investidura presidencial de Laura Fernández

La ceremonia de investidura se realizará a partir de las 11:00 hora local en el Estadio Nacional de la capital costarricense.

 Captura de pantalla.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, viajará a Costa Rica este viernes 8 de mayo para asistir a la ceremonia de traspaso de mando presidencial entre Rodrigo Chaves y la mandataria electa, Laura Fernández, quien se convertirá en la segunda mujer en gobernar el país centroamericano.

Asfura indicó que en San José espera desarrollar una agenda de encuentros bilaterales de alto nivel para estrechar lazos con socios estratégicos de la región.

El presidenre hondureño señaló que con la visita a "nuestro país hermano de Costa Rica, espero que cada día tengamos más oportunidad de invesión en Honduras, eso es lo que esperamos".

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Fernández, una politóloga de 39 años, ganó las elecciones de febrero pasado con el partido de costarricense de centroderecha Pueblo Soberano, con el 94,61 % de los votos.

La presidenta electa, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual jefe de Estado, Rodrigo Chaves, se ha proclamado como "heredera" del mandatario, un economista de derecha con alta popularidad y un discurso caracterizado por las críticas al resto de poderes del Estado.

La ceremonia de investidura se realizará a partir de las 11:00 hora local en el Estadio Nacional de la capital costarricense, que cuenta con un aforo disponible para unas 27,000 personas.

Asfura reveló que aprovechará la cita para ver qué presidentes acuden a la toma de posesión y tener pláticas bilaterales para estrechar relacion con los paises que le convengan a Honduras.

En la toma de posesión estará presente también el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien encabezará la delegación estadounidense en el país centroamericano.

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El subsecretario viajará junto a otros altos funcionarios, incluyendo al subsecretario de Estado encargado de América Latina, Michael Kozak, a la subsecretaria Adjunta para Asuntos de Centroamérica y Migración, Ana Quintana-Lovett, y al jefe de Gabinete del Consejero y Director de Planificación de Políticas del Departamento de Estado, Matthew Rhodes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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