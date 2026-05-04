¿Cuánto falta para lograr meta exportable de café de cosecha 2025-2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Las exportaciones de café avanzan así como la generación de divisas por este producto agrícola.

Transcurridos siete meses de la cosecha 2025-2026 se avanzó en 76.6% de envíos del aromático equivalente a 4.97 millones de sacos de 46 kilogramos, faltando 1.5 millones de sacos de la meta exportable establecida para este ciclo, constató EL HERALDO.

El Instituto Hondureño del Café (Ihcafé) pronosticó que para el presente año cafetero se exportarían 6.5 millones de sacos, menor en medio millón de sacos respecto a lo proyectado inicialmente para la pasada temporada.

Sin embargo, al cierre de la cosecha cafetalera 2024-2025 se enviaron 6.1 millones de sacos de 46 kilogramos que dejaron 2,142.8 millones de dólares en ingresos.

De los casi cinco millones de sacos exportados del 1 de octubre al 30 de abril pasado se obtuvieron 1,638 millones de dólares, mostrando un incremento interanual del 30% que implican $374.42 millones.

En 38% se elevaron las exportaciones de café, es decir 1.37 millones de sacos adicionales comparado a los 3.60 millones de sacos registrados durante el período 2024-2025.