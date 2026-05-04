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¿Cuánto falta para lograr meta exportable de café de cosecha 2025-2026?

En siete meses del presente ciclo se enviaron 4.97 millones de sacos de 46 kilogramos. Se proyecta que las exportaciones sumen 6.5 millones de sacos

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 15:52
¿Cuánto falta para lograr meta exportable de café de cosecha 2025-2026?

Por las exportación de 6.5 millones de sacos de café para la presente temporada se estima sean sobrepasados los $2,000 millones en divisas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las exportaciones de café avanzan así como la generación de divisas por este producto agrícola.

Transcurridos siete meses de la cosecha 2025-2026 se avanzó en 76.6% de envíos del aromático equivalente a 4.97 millones de sacos de 46 kilogramos, faltando 1.5 millones de sacos de la meta exportable establecida para este ciclo, constató EL HERALDO.

El Instituto Hondureño del Café (Ihcafé) pronosticó que para el presente año cafetero se exportarían 6.5 millones de sacos, menor en medio millón de sacos respecto a lo proyectado inicialmente para la pasada temporada.

Sin embargo, al cierre de la cosecha cafetalera 2024-2025 se enviaron 6.1 millones de sacos de 46 kilogramos que dejaron 2,142.8 millones de dólares en ingresos.

De los casi cinco millones de sacos exportados del 1 de octubre al 30 de abril pasado se obtuvieron 1,638 millones de dólares, mostrando un incremento interanual del 30% que implican $374.42 millones.

En 38% se elevaron las exportaciones de café, es decir 1.37 millones de sacos adicionales comparado a los 3.60 millones de sacos registrados durante el período 2024-2025.

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Precio promedio

Si bien se ha superado el nivel de envíos del commodity al igual que el de divisas generadas, el precio promedio por saco es menor y reflejó una reducción del 6% o 22.01 millones de dólares.

De pagarse $350.98 a $328.96 pasó el costo por saco de café que se fija en la bolsa bursátil de Nueva York.

Más de un millón de sacos se enviaron entre febrero a abril de la actual temporada, sin embargo, en marzo se vendieron 1.26 millones de sacos por $389 millones, una cifra histórica.

Café deja a Honduras $931.1 millones en menos de cinco meses de cosecha

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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