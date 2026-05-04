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Pandilleros grabaron emboscada contra miembros de la Policía Nacional

El ataque armado, atribuido a presuntos miembros del Barrio 18, fue repelido por agentes de la UMEP-6; se decomisaron armas de alto calibre y material de guerra

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 08:25

San Pedro Sula, Cortés.- Un ataque armado contra una patrulla policial se registró en la colonia Suyapa, sector Chamelecón, hecho que habría sido grabado por los propios agresores y difundido posteriormente.

De acuerdo con informes preliminares, individuos vinculados a la estructura criminal Barrio 18 emboscaron a agentes de la Unidad Metropolitana de Policía Número 6 (UMEP-6), quienes realizaban patrullajes de rutina en la zona.

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Los uniformados respondieron al fuego, logrando repeler la agresión y capturar a dos sospechosos presuntamente relacionados con el atentado.

Durante la operación, las autoridades decomisaron armas de alto calibre, chalecos antibalas y granadas de fragmentación, equipo que, según los informes, sería de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas .

El intercambio de disparos generó alarma entre los habitantes del sector, quienes manifestaron temor ante la violencia registrada en la zona.

El portavoz policial en la región norte, subinspector Fúnez, identificó a los detenidos con los alias de “Malicia” y “Doble A”. Según explicó, ambos se transportaban en una motocicleta cuando interceptaron a los agentes y abrieron fuego con la intención de tentar contra su integridad.

Tras su captura, los sospechosos fueron trasladados bajo custodia a una estación policial de San Pedro Sula y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía.

A los detenidos se les imputan delitos como atentado contra la autoridad, porte ilegal de armas de fuego -tanto de uso permitido como prohibido- y posesión de material de guerra, entre otros que determine el Ministerio Público.

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Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para establecer la magnitud del hecho y dar con otros posibles implicados.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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