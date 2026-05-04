Pandilleros grabaron emboscada contra miembros de la Policía Nacional

De acuerdo con informes preliminares, individuos vinculados a la estructura criminal Barrio 18 emboscaron a agentes de la Unidad Metropolitana de Policía Número 6 (UMEP-6), quienes realizaban patrullajes de rutina en la zona.

San Pedro Sula, Cortés.- Un ataque armado contra una patrulla policial se registró en la colonia Suyapa, sector Chamelecón, hecho que habría sido grabado por los propios agresores y difundido posteriormente.

Los uniformados respondieron al fuego, logrando repeler la agresión y capturar a dos sospechosos presuntamente relacionados con el atentado.

Durante la operación, las autoridades decomisaron armas de alto calibre, chalecos antibalas y granadas de fragmentación, equipo que, según los informes, sería de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas .

El intercambio de disparos generó alarma entre los habitantes del sector, quienes manifestaron temor ante la violencia registrada en la zona.

El portavoz policial en la región norte, subinspector Fúnez, identificó a los detenidos con los alias de “Malicia” y “Doble A”. Según explicó, ambos se transportaban en una motocicleta cuando interceptaron a los agentes y abrieron fuego con la intención de tentar contra su integridad.

Tras su captura, los sospechosos fueron trasladados bajo custodia a una estación policial de San Pedro Sula y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía.

A los detenidos se les imputan delitos como atentado contra la autoridad, porte ilegal de armas de fuego -tanto de uso permitido como prohibido- y posesión de material de guerra, entre otros que determine el Ministerio Público.