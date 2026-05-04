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Lo habrían raptado para asesinarlo: crimen de Axel Villafranca en La Ceiba

Axel Enrique Villafranca, de 27 años de edad, fue encontrado muerto en el bordo del río Cangrejal, en La Ceiba, Atlántida, tras ser presuntamente raptado y llevado hasta ese sector

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 06:30
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Como Axel Enrique Villafranca fue identificado el joven que fue hallado sin vida en La Ceiba, Atlántida.

 Foto: Redes sociales
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El joven era residente en la colonia Olímpica, según información preliminar recabada por las autoridades. ¿Qué se sabe del crimen?

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Las versiones preliminares indican que el joven fue raptado por sujetos desconocidos que lo subieron a un vehículo.

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Posteriormente, lo habrían trasladado hasta el sector donde fue hallado su cuerpo, donde le dispararon en varias ocasiones. Su cuerpo fue hallado el pasado domingo 3 de mayo.

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El cuerpo del joven fue encontrado en el bordo del río Cangrejal, donde llegaron miembros de la Policía Nacional.

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Agentes acordonaron la escena del crimen, a la espera de la llegada de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico.

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En el lugar se encontraron varios casquillos de bala. La víctima vestía una calzoneta y una camisa negra.

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Se presume que Axel Enrique Villafranca era padre de un menor de aproximadamente cuatro años, luego de que una joven publicara un sentido mensaje en redes sociales.

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“Te amamos y sé que pronto estarás con nosotros. Sé que tienes que llevar al niño al kínder y que te veremos pronto. Solo andas trabajando para darnos lo mejor y pronto lo veremos, mi amor bonito. Dios te me cuida siempre, mi amor. Dios nos ama y nos va a dar fortaleza como siempre nos la ha dado”, posteó Eliza Ramírez.

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En esa publicación hubo varios comentarios lamentando la muerte del joven: “Cuñada, cuánto dolor. Dios dará esa fuerza que necesitamos. Voy a extrañar a mi hermano, que aunque lo regañaba nunca contestó, siempre decía: ‘Está bien, mana’”.

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