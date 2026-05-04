Lo habrían raptado para asesinarlo: crimen de Axel Villafranca en La Ceiba

“Te amamos y sé que pronto estarás con nosotros. Sé que tienes que llevar al niño al kínder y que te veremos pronto. Solo andas trabajando para darnos lo mejor y pronto lo veremos, mi amor bonito. Dios te me cuida siempre, mi amor. Dios nos ama y nos va a dar fortaleza como siempre nos la ha dado”, posteó Eliza Ramírez.