Nohelia y Eduardo, pareja que murió en trágico accidente en Quimistán, Santa Bárbara

Lo que parecía un trayecto más terminó en tragedia para una joven pareja que perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la carretera CA-4, a la altura del sector de Banderas, en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras.
Las víctimas fueron identificadas como Nohelia Damaris Vásquez Peña y Eduardo Josué Aguilar Bautista, ambos originarios de La Entrada, Copán.
La joven estaba próxima a cumplir 20 años el 23 de mayo, según se constató en su Documento Nacional de Identificación (DNI) encontrado en la escena.
De acuerdo con información preliminar, la pareja se conducía en un vehículo tipo Honda CR-V cuando, por razones aún no determinadas, el conductor perdió el control del automotor mientras transitaba por la vía internacional.
El vehículo se salió de la carretera y dio varias vueltas hasta quedar completamente volcado, con las llantas hacia arriba a un costado de la vía.
El fuerte impacto provocó la muerte inmediata de ambos ocupantes.
Versiones iniciales indican que las víctimas no portaban el cinturón de seguridad al momento del accidente, un factor que habría influido en la gravedad del desenlace.
Asimismo, de forma extraoficial se conoció que otras personas habrían resultado heridas.
Equipos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena y realizar el levantamiento de los cuerpos, mientras se iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas exactas del percance.
La tragedia ha generado consternación entre familiares, amigos y habitantes de la zona, quienes lamentan la pérdida de la joven pareja.