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Nohelia y Eduardo, pareja que murió en trágico accidente en Quimistán, Santa Bárbara

Nohelia Damaris Vásquez Peña y Eduardo Josué Aguilar Bautista murieron en un accidente vial en Quimistán, Santa Bárbara, luego de que el vehículo en el que se transportaban perdiera el control

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 17:10
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Lo que parecía un trayecto más terminó en tragedia para una joven pareja que perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la carretera CA-4, a la altura del sector de Banderas, en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras.

 Foto: Redes sociales
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Las víctimas fueron identificadas como Nohelia Damaris Vásquez Peña y Eduardo Josué Aguilar Bautista, ambos originarios de La Entrada, Copán.

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La joven estaba próxima a cumplir 20 años el 23 de mayo, según se constató en su Documento Nacional de Identificación (DNI) encontrado en la escena.

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De acuerdo con información preliminar, la pareja se conducía en un vehículo tipo Honda CR-V cuando, por razones aún no determinadas, el conductor perdió el control del automotor mientras transitaba por la vía internacional.

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El vehículo se salió de la carretera y dio varias vueltas hasta quedar completamente volcado, con las llantas hacia arriba a un costado de la vía.

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El fuerte impacto provocó la muerte inmediata de ambos ocupantes.

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Versiones iniciales indican que las víctimas no portaban el cinturón de seguridad al momento del accidente, un factor que habría influido en la gravedad del desenlace.

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Asimismo, de forma extraoficial se conoció que otras personas habrían resultado heridas.

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Equipos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena y realizar el levantamiento de los cuerpos, mientras se iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas exactas del percance.

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La tragedia ha generado consternación entre familiares, amigos y habitantes de la zona, quienes lamentan la pérdida de la joven pareja.

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