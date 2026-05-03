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¿Perdió el control? Esto se sabe del fatal accidente que dejó una pareja muerta en Quimistán

Un fatal accidente de tránsito dejó como saldo dos personas muertas en el sector de Banderas 2, en el municipio de Quimistán, generando consternación entre los habitantes de la zona, aquí los detalles

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 14:28
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Un hombre y una mujer son las víctimas mortales de un fatal accidente que se registró en Quimistán, Santa Bárbara. Aquí los detalles.

 Fotos: Cortesía
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El percance vial involucró a un hombre y una mujer, quienes eran originarios de Nueva Arcadia, Copán, según información preliminar.

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Ambas personas se conducían en un vehículo tipo Honda CR-V, color blanco, con placas JAL 5968, cuando ocurrió el trágico hecho.

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De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró cuando el conductor perdió el control del automotor mientras transitaba por la carretera.

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A raíz de esta situación, el vehículo se salió de la vía y dio varias vueltas, hasta quedar con las llantas hacia arriba

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El fuerte impacto del volcamiento provocó que ambos ocupantes sufrieran heridas de gravedad que les causaron la muerte en el lugar.

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Versiones iniciales indican que las víctimas no portaban el cinturón de seguridad al momento del accidente, lo que habría influido en la fatalidad del hecho.

 Pamela Pino
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El suceso generó alarma entre pobladores cercanos, quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de la magnitud del accidente.

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Miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio para atender la emergencia y confirmar el fallecimiento de las dos personas.

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Asimismo, agentes de la Policía Nacional se hicieron presentes para acordonar el área y comenzar con las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer las circunstancias exactas de este accidente vial.

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