Salvador Nasralla lanzaría su candidatura, si no aparece otro aspirante en el PL

Tegucigalpa, Honduras.- Existe la posibilidad de que Salvador Nasralla no busque la presidencia de Honduras en las próximas elecciones 2030-2034, según dio a conocer recientemente.
Son varios los factores que, según Nasralla, influyen en su decisión, por lo que aún no tiene una postura definitiva.
El pasado domingo, el candidato presidencial, aseguró que no tiene intención de volver a competir por la Presidencia, aunque afirmó que sí trabajará por fortalecer el Partido Liberal.
El anuncio lo realizó durante una transmisión en vivo en redes sociales desde las playas de Tela, donde además confesó que estaría dispuesto a respaldar a otro candidato liberal.
“Estamos armando un nuevo Partido Liberal, no para que yo sea presidente, sino para que otra persona buena sea presidente”, expresó.
En su intervención, Nasralla también reiteró sus cuestionamientos sobre los procesos electorales en el país. Aseguró que ha recibido comentarios de ciudadanos que lo consideran ganador en comicios anteriores y denunció presuntas irregularidades, entre ellas la compra de votos y alteraciones en mesas electorales.
“Yo lo puedo asesorar, yo lo puedo apoyar; yo ya estoy bastante mayor, me gusta mucho mi país”, dijo Nasralla, mientras disfrutaba de una playa.
No obstante, a través de su cuenta en X, aclaró que “aún no ha tirado la toalla”, señalando que existen varios factores por los que deja abierta la posibilidad de participar en los próximos comicios.
“Pongan todo el live. Yo no he tirado la toalla. Si en estos tres años no aparece un candidato que no se acomode a las cúpulas corruptas de los tres partidos que se reparten el poder y el pueblo lo pide, podría participar si tengo salud, con un CNE neutral que no siga instrucciones del crimen organizado. De momento, el 90 % de la población de Honduras, los medios internacionales y redes sociales saben que las elecciones de Honduras son amañadas”, dijo Nasralla.