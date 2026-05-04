  1. Inicio
  2. · Honduras

Salvador Nasralla lanzaría su candidatura, si no aparece otro aspirante en el PL

El excandidato presidencial Salvador Nasralla aseguró que no busca volver a postularse a la Presidencia, aunque advirtió que no ha “tirado la toalla”

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 07:52
Salvador Nasralla lanzaría su candidatura, si no aparece otro aspirante en el PL

En medio de críticas al sistema electoral, Nasralla dijo que no quiere ser presidente, pero dejó en suspenso su participación en futuros comicios.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Existe la posibilidad de que Salvador Nasralla no busque la presidencia de Honduras en las próximas elecciones 2030-2034, según dio a conocer recientemente.

Son varios los factores que, según Nasralla, influyen en su decisión, por lo que aún no tiene una postura definitiva.

El pasado domingo, el candidato presidencial, aseguró que no tiene intención de volver a competir por la Presidencia, aunque afirmó que sí trabajará por fortalecer el Partido Liberal.

El anuncio lo realizó durante una transmisión en vivo en redes sociales desde las playas de Tela, donde además confesó que estaría dispuesto a respaldar a otro candidato liberal.

Salvador Nasralla insiste que va ganando; Nasry Asfura aventaja por casi 20 mil votos

“Estamos armando un nuevo Partido Liberal, no para que yo sea presidente, sino para que otra persona buena sea presidente”, expresó.

En su intervención, Nasralla también reiteró sus cuestionamientos sobre los procesos electorales en el país. Aseguró que ha recibido comentarios de ciudadanos que lo consideran ganador en comicios anteriores y denunció presuntas irregularidades, entre ellas la compra de votos y alteraciones en mesas electorales.

“Yo lo puedo asesorar, yo lo puedo apoyar; yo ya estoy bastante mayor, me gusta mucho mi país”, dijo Nasralla, mientras disfrutaba de una playa.

No obstante, a través de su cuenta en X, aclaró que “aún no ha tirado la toalla”, señalando que existen varios factores por los que deja abierta la posibilidad de participar en los próximos comicios.

Salvador Nasralla, el candidato de las alianzas

“Pongan todo el live. Yo no he tirado la toalla. Si en estos tres años no aparece un candidato que no se acomode a las cúpulas corruptas de los tres partidos que se reparten el poder y el pueblo lo pide, podría participar si tengo salud, con un CNE neutral que no siga instrucciones del crimen organizado. De momento, el 90 % de la población de Honduras, los medios internacionales y redes sociales saben que las elecciones de Honduras son amañadas”, dijo Nasralla.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias