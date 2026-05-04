Salvador Nasralla lanzaría su candidatura, si no aparece otro aspirante en el PL

Tegucigalpa, Honduras.- Existe la posibilidad de que Salvador Nasralla no busque la presidencia de Honduras en las próximas elecciones 2030-2034, según dio a conocer recientemente.

Son varios los factores que, según Nasralla, influyen en su decisión, por lo que aún no tiene una postura definitiva.

El pasado domingo, el candidato presidencial, aseguró que no tiene intención de volver a competir por la Presidencia, aunque afirmó que sí trabajará por fortalecer el Partido Liberal.

El anuncio lo realizó durante una transmisión en vivo en redes sociales desde las playas de Tela, donde además confesó que estaría dispuesto a respaldar a otro candidato liberal.