Congreso activa lupa sobre aspirantes al CNE y TJE por procesos legales y demandas

La medida pretende garantizar que quienes lleguen al informe final que será presentado ante el pleno del Congreso Nacional tengan honorabilidad y no enfrenten incompatibilidades con los cargos.

La comisión busca identificar si hay candidatos con cuentas pendientes ante la justicia o con intereses contrapuestos al Estado, especialmente por demandas activas.

El proceso de selección entró en una fase de fiscalización más rigurosa, luego de que se revelara la existencia de posibles procesos legales entre algunos aspirantes.

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Especial Legislativa depurará la lista de autopostulantes al Consejo Nacional Electoral ( CNE ) y al Tribunal de Justicia Electoral ( TJE ) con base en informes solicitados al Ministerio Público ( MP ) y a la Procuraduría General de la República ( PGR ).

La diputada Erika Urtecho, integrante de la Comisión Especial, explicó: “Nosotros solicitamos ya a la Procuraduría General de la República que nos envíe el listado de personas que tengan este tipo de situaciones legales”.

La información remitida por la PGR y el MP no implicará una exclusión automática de los aspirantes, pues cada caso deberá ser analizado técnica y jurídicamente por los comisionados.

La comisión deberá diferenciar entre quienes ejercen un reclamo legítimo y aquellos cuya situación legal represente una inhabilidad ética o una incompatibilidad directa para ocupar un cargo en los órganos electorales.

“Hay que ver cada caso, si es demandante, si está siendo demandado, si es que esa persona puso una demanda y si la misma es justa o no justa”, señaló Urtecho.

La decisión final sobre si un aspirante es declarado no apto será tomada mediante votación interna dentro de la comisión legislativa.

A este filtro se suman las pruebas toxicológicas y psicométricas, requisitos establecidos para los aspirantes al Tribunal de Justicia Electoral.

Urtecho detalló: “Ese fue precisamente uno de los motivos por los cual se extendieron las audiencias públicas a martes y miércoles, tenemos que esperar los resultados de estas pruebas toxicológicas y psicométricas”.

La Comisión Especial prevé entregar una nómina de 18 personas, tres por cada vacante, para que el Congreso Nacional elija a los nuevos integrantes del CNE y el TJE, los principales órganos electorales.

La elección definitiva requerirá mayoría calificada de 86 votos en el pleno legislativo.