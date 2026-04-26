Recta final: continúan postulaciones al CNE y TJE a horas del cierre

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de que venza el plazo establecido, profesionales del derecho continúan presentando su documentación ante el Congreso Nacional (CN) para optar a los cargos de consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) y magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). En el caso del TJE, el periodo de recepción de documentos concluyó a las 12:00 del mediodía de este domingo, mientras que para el CNE el proceso permanecerá abierto hasta las 5:00 de la tarde. El proceso de autopostulación, habilitado el pasado 22 de abril, es coordinado por una comisión especial del Legislativo encargada de recibir y revisar los expedientes.

Hasta las últimas horas, se contabilizan más de 50 abogados que han presentado su candidatura, tanto para cargos propietarios como suplentes en ambos órganos electorales. Entre quienes entregaron su documentación este domingo se encuentra el catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Francisco Pascua Cantarero, quien acudió antes del mediodía.

Pascua, de 36 años, se postuló para el cargo de consejero, tanto en su condición de propietario como suplente de ambos órganos electorales. De acuerdo con lo expuesto en medios de comunicación, acumula más de una década de trayectoria profesional. Es especialista en derecho penal y ejerce tanto en el ámbito académico como en el litigio privado.