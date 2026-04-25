El FHIS ejecutará proyectos con un presupuesto promedio de L900 millones

Tegucigalpa, Honduras.- El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) operará este año con un presupuesto cercano a los 900 millones de lempiras, en un contexto marcado por deudas, proyectos inconclusos y un proceso de transición institucional hacia la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

La disponibilidad de fondos contrasta con los problemas financieros, incluyendo una deuda que supera los 360 millones de lempiras con empresas ejecutoras, heredada de la administración anterior.

A esto se suma la carga de más de 90 proyectos que quedaron pendientes de la administración pasada, muchos de ellos con irregularidades administrativas como atrasos en pagos, modificaciones contractuales y ampliaciones no resueltas.

El director del FHIS, René Arturo Martínez, confirmó que 427 contratos fueron remitidos al Congreso Nacional de Honduras para su revisión, debido a que los plazos de ejecución ya expiraron.

El análisis de estos contratos se realiza caso por caso, abarcando aspectos legales, financieros, técnicos y de campo, lo que atrasa cualquier intento de reactivación inmediata de los proyectos.

Mientras tanto, las empresas constructoras enfrentan escenarios distintos: algunas continúan operando a pesar de la mora estatal, pero otras han caído en incumplimientos contractuales que ya derivan en procesos legales.