¿Qué proyectos de infraestructura se reactivan con los contratos aprobados por CN?

Este proyecto ya está en desarrollo, porque inició en la administración anterior, con el propósito de reducir el congestionamiento en este sector de la capital. Aunque sufrió una breve paralización, el Gobierno actual retomó las labores y se fijó la meta de entregar la vía en 2028.El decreto también incluye un contrato de consultoría para realizar el estudio y diseño final de la sección <b>IV del Anillo Periférico de Tegucigalpa</b>, es decir, la obra que busca unir el actual anillo periférico entre la salida a Santa Lucía con la CA-5 Norte.