Aprobado el Presupuesto General 2026 en Honduras: ¿a cuánto asciende?

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional de Honduras aprobó el proyecto de Presupuesto General de la República 2026 este martes 21 de abril, tras ser discutido y sometido a votación por capítulos. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) queda con su presupuesto intacto, mientras que las secretarías de Educación y Seguridad reciben aumento en su asignación. El presupuesto reformulado enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional contempla 65,000 millones de lempiras en inversión pública. El CN abrió el debate para la aprobación del presupuesto 2026, el que se buscaba aprobar con celeridad para garantizar la operatividad del gobierno del presidente Nasry Asfura. En un día cargado por el cabildeo intenso, la junta directiva logró la aprobación de la dispensa de dos debates, lo que permite que el documento de 302 artículos fuera discutido y votado en una sesión, la que se extendió durante varias horas debido a la complejidad técnica y la participación de los jefes de bancada de todas las fuerzas políticas.

El presidente Tomás Zambrano lideró la sesión, enfatizando que el dictamen fue el resultado de un proceso de socialización que ha tomado gran tiempo. “Esta iniciativa es de suma urgencia no solo para el gobierno, no solo para el presidente Asfura, sino para el país; hay mucho problema por resolver, hay mucha gente que se tiene que atender y este es un instrumento para trabajar en temas de infraestructura, salud, educación y el agro”, manifestó.

Bajo una dinámica participativa, el presupuesto se sometió a votación por capítulos, sumando un total de 10 apartados donde los parlamentarios pudieron presentar observaciones y sugerencias. La sesión contó con el respaldo técnico del equipo de la Secretaría de Finanzas, encabezado por su titular Emilio Hércules, y el subsecretario o Roberto Chang, quienes junto a la viceministra Lilian Rivera, despejando las dudas de la oposición y justificando las proyecciones macroeconómicas que sustentan el gasto estatal



Aprobado en dos semanas

El proyecto fue oficializado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de abril y finalmente discutido y aprobado por los parlamentarios tras varios días de socialización y ajustes. El presupuesto para 2026 es de 444,265.8 millones de lempiras. El proyecto enviado al Congreso Nacional presentó una reducción de 25,000 millones, respecto a la propuesta inicial. Emilio Hércules, ministro de la Secretaría de Finanzas, presente en la sesión del pleno durante la aprobación, confirmó que la reducción es una estrategia de responsabilidad fiscal que busca responder a la austeridad y al control del gasto público.