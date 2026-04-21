Colegio Médico convoca a asamblea nacional en medio de reclamos por despidos y salarios

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó a una asamblea extraordinaria informativa a nivel nacional para el miércoles -22 de abril-, en medio de crecientes reclamos por despidos, falta de pagos y condiciones laborales en el sistema de salud.

La convocatoria, dirigida a médicos que laboran en distintas instituciones públicas como la Secretaría de Salud (Sesal), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y otras dependencias estatales, busca abordar la situación actual del gremio y definir acciones ante lo que califican como incumplimientos por parte del Gobierno.

Entre las principales exigencias destacan el cese inmediato de despidos, el reintegro de médicos separados de sus cargos, el pago de salarios adeudados y la firma de contratos pendientes.