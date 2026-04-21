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Colegio Médico convoca a asamblea nacional en medio de reclamos por despidos y salarios

Colegio Médico, nuevamente, convoca asamblea nacional para exigir pago de salarios, reintegro de médicos y cese de despidos en el sistema de salud

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 20:35
Colegio Médico convoca a asamblea nacional en medio de reclamos por despidos y salarios

Entre las principales exigencias destacan el cese inmediato de despidos, el reintegro de médicos separados de sus cargos, el pago de salarios adeudados y la firma de contratos pendientes.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó a una asamblea extraordinaria informativa a nivel nacional para el miércoles -22 de abril-, en medio de crecientes reclamos por despidos, falta de pagos y condiciones laborales en el sistema de salud.

La convocatoria, dirigida a médicos que laboran en distintas instituciones públicas como la Secretaría de Salud (Sesal), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y otras dependencias estatales, busca abordar la situación actual del gremio y definir acciones ante lo que califican como incumplimientos por parte del Gobierno.

Entre las principales exigencias destacan el cese inmediato de despidos, el reintegro de médicos separados de sus cargos, el pago de salarios adeudados y la firma de contratos pendientes.

Pacientes son los más afectados por protestas de médicos que ya suman tres semanas

Asimismo, el gremio demanda la centralización de las redes de salud, el cumplimiento del pago de la base salarial y el reajuste conforme al índice de precios, además de la asignación del 12% del presupuesto nacional al sector salud.

La asamblea se desarrollará de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche. En Tegucigalpa, el encuentro será en el centro de convenciones del gremio, mientras que en el resto del país se realizará en delegaciones regionales.

De acuerdo con el comunicado, la asistencia será obligatoria para los médicos convocados, y su inasistencia podría acarrear sanciones conforme a la normativa interna del colegio.

Pacientes son los más afectados por protestas de médicos que ya suman tres semanas

No obstante, se indicó que los servicios de emergencia y áreas críticas deberán mantenerse operativos, por lo que se instruyó a los jefes de servicio a garantizar la cobertura médica durante la jornada.

Cabe recordar que, ya suman más de tres semanas en las que el sector salud mantiene sus protestas para exigir respuestas por parte del gobierno. Hasta el momento, no se han reportado avances significativos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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