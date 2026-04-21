Protestas de médicos por falta de salarios y despidos persisten a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Las protestas de los médicos que laboran en la Secretaría de Salud y otras dependencias del Estado continúan y este martes se registraron movilizaciones en varias partes del país. En la ciudad de La Ceiba, los galenos realizaron una protesta pacífica en las principales calles de la ciudad, exigiendo el pago puntual de sus salarios y denunciando despidos que, según afirman, afectan directamente la estabilidad del sistema sanitario en la zona norte del país. Durante la manifestación se dieron bloqueos parciales de tránsito mientras los profesionales de la salud reclamaban atención de las autoridades. En otras ciudades del país, las acciones se concentraron en asambleas informativas, es decir, la suspensión de la consulta externa y las cirugías electivas en los diferentes establecimientos de salud.

Los galenos desmintieron este martes a las autoridades de la Secretaría de Salud, quienes aseguraron el pasado lunes 20 de abril que se había pagado el salario al 100% del personal de medicina. Héctor Carranza, quien es parte del Tribunal de Honor del Colegio Médico de Honduras (CMH), manifestó que si bien se pagó el salario a varios de sus colegas, no fue a todos.

"Hay que ser claros: los pagos no se han hecho efectivos a todos los médicos a nivel nacional como se ha mencionado", dijo. Los médicos vienen exigiendo desde hace varias semanas que no se hagan más despidos de compañeros, al tiempo que se reintegre a los que fueron destituidos. Asimismo, los galenos denunciaron la falta de pago salarial de varios colegas, algunos a quienes se les adeuda desde enero de este año; también piden mejoras laborales y que se apruebe el presupuesto para el sector salud.

Revisión de casos

Pese a las movilizaciones y demás acciones que ejecuta el CMH, aún se mantiene el diálogo con las autoridades de la Secretaría de Salud y este martes se sostuvo una reunión con el objetivo de revisar cada uno de los casos de los médicos despedidos y los nombramientos que se hicieron. Sánchez detalló que en la reunión anterior se revisaron los expedientes de 57 médicos especialistas que fueron despedidos a inicios de marzo; para la segunda reunión, se revisaron más de 200 médicos generales que fueron retirados de sus puestos de trabajo. A pesar de las revisiones que se realizan, aún no se ha informado del reintegro de algún colega, señaló el médico.