Requisitos para sustituir a Marlon Ochoa en el CNE y a Mario Morazán en el TJE

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la destitución en juicio político del exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y de los exmagistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, la comisión especial nombrada en el Congreso Nacional ha detallado los requisitos para los ciudadanos interesados en sustituirlos. Se convoca a los ciudadanos que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para optar a los cargos de consejeros y consejeras del CNE. También están llamados los ciudadanos interesados en el cargo de magistradas o magistrados del TJE a postularse desde el miércoles 22 de abril hasta el domingo 26 de abril de 2026.

Los interesados deben presentar su postulación junto con otros documentos. ¿Cuáles son los requisitos para consejero del CNE? A continuación, los detalles. Entre los documentos que deberán presentarse junto con la solicitud de postulación está la hoja de vida del ciudadano interesado, según la estructura solicitada por la comisión especial. También deberán presentar una copia fotostática autenticada del título profesional universitario. Asimismo, una certificación del acta de nacimiento extendida por el Registro Nacional de las Personas (RNP) y una copia fotostática del Documento Nacional de Identificación. Una copia fotostática del Registro Tributario Nacional y una constancia de no tener antecedentes penales, es decir, la hoja de antecedentes judiciales. Una fotografía a color reciente en tamaño pasaporte y una declaración jurada debidamente autenticada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades de la Ley Electoral de Honduras para el cargo de consejero del CNE, según el formulario elaborado por la comisión especial. También podrán adjuntar documentos que el aspirante considere para acreditar su idoneidad. Quienes cuenten con títulos de otros grados académicos deberán presentar copia fotostática, así como de estudios en especialidades, maestrías, doctorados y posdoctorados.

Para el caso de magistrados del TJE: