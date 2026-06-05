Fuertes lluvias caen sobre varias zonas de Tegucigalpa este viernes 5 de junio

Después de una calurosa mañana, el cielo capitalino se vistió de gris este viernes 5 de junio. Varias zonas del Distrito Central experimentaron intensas lluvias, generando un poco de caos en las calles, pero también alegría entre los capitalinos que reciente el paso de las altas temperaturas y la escasez de agua en las represas.
Ante el panorama lluvioso la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) emitió una alerta instando a la prevención a través de sus canales oficiales.
Según los reportes meteorológicos más recientes, las condiciones inestables comenzaron a tomar fuerza a partir del mediodía. El monitoreo satelital mostró un cielo parcialmente nublado a nublado concentrado en sobre todo en la región suroccidental, central y oriental del país.
El pronóstico emitido para el rango de las 12:00 del mediodía hasta las 6:00 de la tarde, alertó que las lluvias y chubascos se mantendrían de moderados a fuertes.
Tras el registro de lluvias algunas calles de la capital se reportó un congestionamiento vial considerable.
Las probabilidades de que los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela sigan experimentando lluvias constantes durante el transcurso de la tarde y las primeras horas de la noche son altas.
Detrás de este repentino cambio climático está el choque de masas de aire húmedo. Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe es el causante directo de este temporal.
Debido a la potencia con la que se han registrado las lluvias en la capital, las autoridades remarcaron el llamado adoptar medidas rigurosas de precaución en las casas y en las calles para evitar tragedias.
"Se pide a la población tomar medidas de prevención ante las tormentas eléctricas", dice parte de la publicación.
El reporte del clima especificó que en las áreas de Olancho y El Paraíso las lluvias se han manifestado únicamente como chubascos muy aislados.