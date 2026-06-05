Cortes de energía para este sábado 6 de junio en Honduras

Las zonas en la lista permanecerán al menos seis horas sin el fluido eléctrico, de acuerdo con el comunicado.

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas de Comayagua tendrán cortes de energía este sábado 6 de junio debido a los trabajos de mantenimiento programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( ENEE ).

Generadora Aurora, Generadora Cisa, Generador Corral de Piedra, Generador Arrendamiento Laeisz La Esperanza, Planes de Santa María, Santa María, Las Pavas, El Pule San José, Pueblo Viejo, Gualazara, Santiago de Puringla, Las Delicias, Llano de la Cruz, Orovila, Ojo de Agua, Huertas, Hornitos, La Laguna, La Cumbre, Chinacla, La Florida, La Piedrona, Santa Cruz, Opatoro, San Miguelito.

Guajiquiro, San Miguel, Santa Ana, Cabañas, El Palmar, Valle de Ángeles, El Sauce, Estancias, San Antonio, El Pinar, Quilitos, San Juan Guajiquiro, La Guacamaya, El Pedernal, Guascatoro, Las Delicias, Saca de Agua, Las Pilas, Barrio Nuevo, Arenales Chinacla, Nuevo Paraíso, El Pastal, Sigamane, Marcala, El Cerrón, Las Tranquitas, Las Crucitas, Morazán, Barrio San Rafael, La Victoria, El Chiflador, Santa Cruz.

Musula, El Tablón, Chusmuy, Guanizales, Yarula, Santa Elena, El Zancudo, Sabanetas, Pasamonos, Nahuaterique, Santa Rosita, Wise, Santa Catarina, La Esperanza, Intibucá, Yamaranguila, San Marcos de la Sierra, El Horno, Plan Verde, Concepción, Jiquinlaca, Llano Grande, Los Palones, Camasca, El Carmen, El Guayabal, San Juan de Dios, San Isidro, San Bartolo, San Antonio, El Llano, Magdalena.

San Juan Troncoso, La Orilla, Los Pozos, Santa Lucía, Las Marías, Las Aradas, Bañaderos, El Barreal, El Espino, San Pablo, El Barrancón, Palacios, La Ceibilla, El Sitio, Colomoncagua, Santo Domingo, San Antonio De Vados, El Rosario, San Esteban.

Plaza Santa Mónica, Colonia Escoto, Maxi Despensa, Hotel Santa María, Valladolid, Prados de Comayagua, Villa Marías, Las Liconas, Ajuterique, Lejamani, Ciudad de La Paz: Hospital Roberto Suazo Córdoba, Alcaldía Municipal de La Paz, Banco Atlántida, Banco de Occidente, Plaza Montecristo, Hospital Y Clínica Montecillos.

Registro Nacional de las Personas, Mansucopa, Plaza Elena de Carías, Casa de la Cultura, Palacio Judicial de La Paz, Iglesia Los Dolores, Escuela Ramón Rosa, Escuela Manuel Bonilla, Distribuidores Molineros, Iglesia Santidad, Supermercado El Pueblo, Eco Grupo S.A., Iglesia Interdenominal, Escuela Dionisio de Herrera, Iglesia de Dios Pentecostal, Escuela Adelina Martínez, Filtro de Agua Sanaa, Iglesia Católica La Ermita, Escuela Francisco Varela, Supermercado Starline, Jefatura de Tránsito, Kinder Alicia de Elvir, Hospital Y Clínica La Paz.

Yarumela, Anapo La Paz, Compañía Avícola Centroamericana, Residencial Nuevo Amanecer, Inversiones Titi, Cane, San Sebastián, Humuya.

Lamaní, Tepanguare, Piedras de Moler, El Astillero, Aldea Pacheco, El Playón, Piedra Parada, Guachipilín; Concepción de Soluteca, San Pedro Tutule, El Naranjo, Las Limas, Agua Fría, Las Moras, Los Mangos, El Matasano, Quilaperque, La Peñita y zonas aledañas.